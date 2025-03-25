Василиса Володина рассказала, на чьей стороне удача 25 марта

Сегодня, 25 марта 2025 года, удача на стороне всех социально активных. Об этом заявила известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с утра и до 21:00 (до 23:00 по времени Астаны) на небе царит гармония между Луной и Юпитером, после чего нас ждет прозаичное и пассивное положение Луны в свободном уходе.

"Итак, стараемся не упустить прекрасные часы до 21:00 (до 23:00). Самое время демонстрировать профессионализм и повышать его, заводить полезные связи, представлять себя публике. Это лучшее время, чтобы найти наставника, а также расширяться, обрастать клиентами и учениками", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале во вторник.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые любят драматизировать жизнь. А с более подробным гороскопом на 25 марта 2025 года для всех знаков зодиакального круга можете ознакомиться по ссылке.