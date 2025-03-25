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Советы

Василиса Володина рассказала, на чьей стороне удача 25 марта

Василиса Володина рассказала, на чьей стороне удача 25 марта, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 09:56 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Сегодня, 25 марта 2025 года, удача на стороне всех социально активных. Об этом заявила известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с утра и до 21:00 (до 23:00 по времени Астаны) на небе царит гармония между Луной и Юпитером, после чего нас ждет прозаичное и пассивное положение Луны в свободном уходе.

"Итак, стараемся не упустить прекрасные часы до 21:00 (до 23:00). Самое время демонстрировать профессионализм и повышать его, заводить полезные связи, представлять себя публике. Это лучшее время, чтобы найти наставника, а также расширяться, обрастать клиентами и учениками", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале во вторник.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые любят драматизировать жизнь. А с более подробным гороскопом на 25 марта 2025 года для всех знаков зодиакального круга можете ознакомиться по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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