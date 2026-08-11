Стилист назвал забытую вещь, которая станет главным трендом осени-2026

Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов заявил, что трендом сезона осень/зима-2026 станут легинсы, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он написал в Telegram.





"Легинсы – однозначный тренд сезона осень/зима-2026. Легинсы актуальны во всех вариациях – полупрозрачные, кружевные, трикотажные, в цветочек, имитирующие джинсы или брюки. Абсолютно любые!" – написал эксперт.

Ранее сообщалось, что дизайнеры переосмыслили рабочую одежду.