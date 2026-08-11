Стилист назвал забытую вещь, которая станет главным трендом осени-2026
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов заявил, что трендом сезона осень/зима-2026 станут легинсы, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он написал в Telegram.
"Легинсы – однозначный тренд сезона осень/зима-2026. Легинсы актуальны во всех вариациях – полупрозрачные, кружевные, трикотажные, в цветочек, имитирующие джинсы или брюки. Абсолютно любые!" – написал эксперт.
Ранее сообщалось, что дизайнеры переосмыслили рабочую одежду.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript