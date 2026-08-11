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Советы

Стилист назвал забытую вещь, которая станет главным трендом осени-2026

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 20:53 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов заявил, что трендом сезона осень/зима-2026 станут легинсы, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он написал в Telegram.


"Легинсы – однозначный тренд сезона осень/зима-2026. Легинсы актуальны во всех вариациях – полупрозрачные, кружевные, трикотажные, в цветочек, имитирующие джинсы или брюки. Абсолютно любые!" – написал эксперт.

Ранее сообщалось, что дизайнеры переосмыслили рабочую одежду.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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