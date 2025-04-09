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Советы

Гороскоп на 9 апреля: помните об осторожности

Гороскоп на 9 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 06:06 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 9 апреля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Вы склонны нещадно изнурять себя работой, и совершенно напрасно. Какой смысл преумножать плоды труда своего, если у вас нет возможности ими насладиться. Устройте себе каникулы, хотя бы на пару часов.

Телец

Сегодня вам лучше рискнуть и предпринять хоть какие-нибудь действия. Даже если потерпите неудачу, вы, по крайней мере, сможете найти себе оправдание – дескать, пытался. В противном случае кроме себя любимого винить будет некого.

Близнецы

Будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.

Рак

Сегодня вам будет дан зеленый свет во всех делах, которые касаются личных проблем. Кроме того, день будет удачен в финансовом отношении.

Лев

Сегодня вам будет довольно сложно справиться с собственным языком. Не то, чтобы он заплетался – напротив, его придется старательно держать в узде, а то он такого наговорит...

Дева

Сегодня вы будете вызывать в окружающих зависть, и лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Вы же ничего поделать не сможете, более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Просто имейте это в виду.

Весы

Сегодняшний день будет удачен для всякого рода встреч и разговоров – от приятных дружеских бесед ни о чем и сплетен, до деловых переговоров.

Скорпион

На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Что может сегодня оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Стрелец

Сегодня вы можете почувствовать недостаток сил, как физических, так и душевных. Последнее опаснее, потому постарайтесь по возможности избегать общества излишне эмоциональных людей.

Козерог

Благодаря вашим друзьям, у вас появится реальная возможность сотворить нечто новое и необычное. Попытайтесь, но не забывайте об осторожности. Мало ли что создадите...

Водолей

Сегодня, рассчитывая на кого-то кроме себя, приготовьтесь к большой суете и путанице. А лучше и вовсе не полагаться ни на чью помощь, самому разобраться будет проще.

Рыбы

Холодная голова и чистые руки – замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, пачкать необязательно, немного эмоций вам не повредит.

Звезда "Битвы экстрасенсов", ясновидящая из Казахстана Кажетта Ахметжанова рассказала, что ждет представителей всех знаков зодиака с 7 по 13 апреля.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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