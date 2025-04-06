Бесит родня: как справиться с раздражением на больших семейных праздниках

Семейные праздники объединяют поколения, формируют основу ценностей, создавая теплую атмосферу. Но не всегда общение с родственниками приносит радость. Почему так происходит и как с этим справляться, рассказали психологи, сообщает Zakon.kz.

По мнению клинического психолога Аса Дон Брауна, существует семи причин, почему общение с семьей может вызывать раздражение. Об этом специалист рассказал в интервью порталу wikiHow.

"Для того, чтобы справиться с раздражением на семейном торжестве, необходимо понять причины состояния. Только так можно будет преодолеть эти чувства и улучшить отношения в семье", – поясняет он.

Психолог говорит, что первый и самый важный критерий – нарушение или отсутствие личных границ.

"Если родные постоянно вмешиваются в вашу жизнь, решают за вас или игнорируют вашим желания, это говорит о слабых границах. Возможно, вы сами не умеете их выстраивать или семья их не уважает. Например, когда вы соглашаетесь на неудобные просьбы или родные настаивают на своем, несмотря на ваши возражения, – это явные признаки проблемы", – говорит Браун.

Второй причиной плохого общения или нежелания встречать с родственниками, может быть постоянная критика.

"Чувствуете, что вас осуждают чаще других или никогда не бываете достаточно хорошим? Такая критика может вызывать раздражение и ощущение, что вы не соответствуете каким-то негласным стандартам. Важно помнить – мнение семьи не определяет вашу ценность".

Третий пункт – нехватка поддержки. Если близкие не оказывают эмоциональной поддержки, вы можете злиться или обижаться. Поддержка дает чувство защищенности и мотивацию, а ее отсутствие создает ощущение, что в вас не верят.

"Например, если в трудный момент вам не с кем поговорить, это явный сигнал", – уверен эксперт.

Еще одна причина желания дистанцироваться от родни – ощущение, что вас используют. Когда кажется, что семья видит в вас лишь источник ресурсов – будь то деньги, помощь или внимание, – это вызывает раздражение. Например, требования финансовой "благодарности" за воспитание или манипуляции ("останься, мы без тебя не справимся") – признаки эксплуатации.

Камнем преткновения может стать и конфликт ценностей. Разные взгляды на жизнь, действительно, могут отдалять от семьи.

"Если ваши убеждения не принимают или осуждают, находить общий язык сложно. Например, разногласия из-за религии или традиций часто становятся причиной напряжения", – поясняет Браун.

Не позволяют сближаться с родней и токсичные отношения – когда эмоционально тяжелые связи с родственниками вызывают усталость и раздражение.

"Токсичные люди часто не уважают ваши потребности. Они требуют многого, но не отвечают взаимностью. Вместо этого часто перекладывают вину на вас и оставляют чувство одиночества", – резюмирует Браун.

Раздражительность может усиливаться из-за физических или психических заболеваний: депрессия, тревожность, СДВГ, гормональные нарушения, хроническая боль или стресс. По мнению специалиста, если раздражение проявляется не только в кругу семьи, стоит проверить здоровье.

"Осознайте причину раздражения. Признайте свои эмоции и попытайтесь понять, что именно вас выводит из себя. Ведите короткие заметки, чтобы отслеживать триггеры – это поможет в будущем избегать конфликтов.

Четко обозначьте границы. Если родные нарушают ваше личное пространство, спокойно, но твердо скажите, что для вас неприемлемо", – советует психолог.

Также он рекомендует контролировать уровень откровенности и пояснят, что не стоит делиться личным, если вы заранее знаете, что это потом используют против вас.

"Используйте методы успокоения. Если чувствуете, что закипаете, глубоко подышите (вдох – чеытре секунды, задержка – семь секунд, выдох – восемь секунд). Если встреча рассчитана на несколько часов, вы можете выйти и прогуляться минут пять".

По словам Брауна, если контакты с родственниками настолько токсичны, что надолго выбивают из колеи, допустимо временно или навсегда дистанцироваться. Для восстановления отношений предложите им семейную терапию или пройдите ее сами, поскольку даже в кругу семьи вы имеете право на комфорт и уважение.

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