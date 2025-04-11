Гороскоп на 11 апреля: держите происходящее под контролем

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 11 апреля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня более чем когда-либо ранее вам необходимо держать происходящее под неусыпным контролем. Стоит на секунду отвлечься – и все пойдет наперекосяк.

Телец

Сегодня успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.

Близнецы

Подходящий день для того, чтобы устроить небольшое землетрясение. Или хотя бы перестановку мебели. Постарайтесь только, чтобы жертв было поменьше.

Рак

Вы, возможно, будете сожалеть о том решении, принять которое вас сегодня вынудят обстоятельства. Но, даже зная это, принять его придется. Если вы этого не сделаете, будете огорчаться по другому поводу.

Лев

Энтузиазма у вас нынче будет хоть отбавляй, а вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чьей-нибудь помощи. Руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.

Дева

Сегодня вас может одолеть чувство беспомощности перед лицом огромного количества совершенно неподъемных дел. Они, однако, от этого не продвинутся, и если вам не совсем безразлична их судьба, придется взять себя в руки и начать активную жизнедеятельность через не могу.

Весы

Сегодня тот день, когда ситуация, складывавшаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливую развязку. Ваша задача – не опускать руки.

Скорпион

Окружающие сегодня не будут к вам слишком благосклонны, виной же этому может стать выражение вашего лица. Постарайтесь не дать своим истинным чувствам отразиться на нем.

Стрелец

Окружающие сегодня будут гораздо больше интересоваться тем, что вы делаете в данный момент, нежели вашими планами на будущее. Так что их лучше не озвучивать – недостаток восторженного внимания может отбить у вас охоту их осуществлять, а это будет обидно.

Козерог

Сегодня вам не стоит подвергать себе перегрузкам, как физическим, так и эмоциональным. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой.

Водолей

Сегодня вам лучше не предпринимать особо активных действий, направленных на изменение существующей ситуации. Она и сама скоро изменится, правда, неизвестно, в какую сторону.

Рыбы

Исчерпайте имеющиеся у вас возможности, прежде чем искать новые. В противном случае можете лишиться и тех, что у вас были, и не получить других.

Ранее назвали знаки зодиака, которые в апреле поймают волну денежной удачи.