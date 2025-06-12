Почему после 30 лет сложнее похудеть

С возрастом людям становится сложнее избавиться от лишнего веса, который к тому же не только медленно уходит, но и быстрее набирается. Простую причину озвучила врач-эндокринолог Оксана Михалева: "Все это происходит из-за снижения метаболизма", сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, многие ошибочно полагают, что всему виной являются нарушения в работе щитовидной железы. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев причина кроется совсем в другом – снижении метаболизма, то есть обмена веществ.

А это, продолжила врач, в свою очередь связано с постепенным уменьшением мышечной массы человека с возрастом.

"Мышцы – это основной энергопотребляющий орган, где сжигается больше всего калорий. Соответственно, чем больше мышечная масса, тем лучше сжигаются калории, а чем мышечная масса ниже, тем хуже этот процесс происходит. В свою очередь, на поддержание нормального уровня мышечной массы влияют гормоны, такие как соматотропный гормон (гормон роста) и половые гормоны, из которых особенное влияние на мышечную массу оказывает тестостерон", – рассказала Михалева.

Именно поэтому мужчины, у которых уровень тестостерона значительно выше, чем у женщин, менее склонны к ожирению.

И мужчины легче худеют за счет того, что у них более высокая мышечная масса.

"При этом, как известно, с возрастом происходит снижение выработки различных гормонов. У женщин и мужчин эти процессы происходят по-разному и в разном возрасте. Но, например, если говорить о гормоне роста, то его выработка начинает снижаться уже с 30 лет". Оксана Михалева

Конечно же, основное влияние на сохранение нормальной мышечной массы оказывает уровень физической нагрузки.

Врач с сожалением отмечает, что на сегодняшний день более 70% (а то и 90%) населения страдают от гиподинамии, то есть имеют низкую физическую нагрузку. Особенно люди старшего возраста.

Таким образом, как цитирует врача издание "Газета.ru", избежать возрастного набора веса могут и женщины, и мужчины. Важно лишь следить за своим образом жизни, питанием, поддерживать достаточный уровень физической активности.

"Для того, чтобы поддерживать нормальную мышечную массу во всех возрастных группах, нужен базовый уровень физической активности. Это те пресловутые 10 тыс. шагов в день, плюс дополнительно нужно не менее 150 минут в неделю физической нагрузки средней и высокой интенсивности. Кроме того, в возрасте старше 40 лет уже нужно снижать калорийность пищи на 100 ккал, а с возраста 50-55 лет – еще на 100 ккал. То есть всего на 200 ккал от молодого возраста, потому что потребность в калориях снижается". Оксана Михалева

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме Почему нельзя добавлять пиво в окрошку

Ранее нутрициолог Наталья Фарисеева рассказала о неожиданных свойствах пищевой соли. По ее словам, соль помогает преодолевать депрессию и нормализовать уровень сахара в крови.

Также мы писали о том, что уже наступило время, когда одним холодно от кондиционера, а другие и вовсе не ощущают прохладу. Специалист решил выступить по этому поводу. Он уточнил, что кондиционер вовсе не враг, но без должного ухода он превращается в рассадник опасных микроорганизмов. Они могут стать источником не только неприятного запаха плесени, но и серьезных проблем со здоровьем.