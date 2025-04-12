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Назван самый опасный вид наушников

наушники, гаджеты, музыка, , фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 12:03 Фото: pixabay
Внутриканальные наушники, которые вставляются прямо в ушной проход, располагаются ближе к барабанной перепонке. Это, по мнению врачей, увеличивает риск повреждения слуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью Газете.Ru рассказала врач-оториноларинголог Лариса Вылегжанина.

"Тип наушников также играет важную роль в вопросе сохранения слуха. Внутриканальные модели, которые вставляются прямо в ушной канал, располагаются ближе к барабанной перепонке, что может увеличить риск повреждения слуха. Накладные или полноразмерные наушники считаются более безопасными, так как они создают меньше давления на уши", – отметила доктор.

Также, по ее словам, лучше выбирать наушники с функцией шумоподавления.

"Наушники с функцией активного шумоподавления – отличный выбор для тех, кто часто слушает музыку в шумных местах. Они блокируют внешние звуки, позволяя наслаждаться музыкой на комфортной громкости без необходимости увеличивать ее до опасных уровней. Напомню: слушать музыку нужно не более 60 минут подряд на уровне громкости 60%, после чего сделать перерыв на 5-10 минут", – добавила специалист.

Врач предупреждает, если после прослушивания музыки вы замечаете звон или шум в ушах, это может быть признаком того, что громкость была слишком высокой. Также стоит насторожиться, если вы начинаете хуже различать речь или другие звуки. Эти симптомы могут указывать на повреждение слуха, и в таком случае важно как можно скорее обратиться к врачу.

"Чтобы минимизировать риски, старайтесь избегать прослушивания музыки в шумных местах, где вы вынуждены увеличивать громкость. Регулярно проверяйте слух у специалиста, особенно если вы часто пользуетесь наушниками. Также можно использовать специальные приложения, которые помогают контролировать уровень громкости и время прослушивания", – заключила доктор.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее о скрытой опасности наушников предупредили психологи. По их мнению, чрезмерное использование таких гаджетов может привести к сокращению времени общения с окружающими и социальной изоляции.

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Андрей Дюсупов
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