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Советы

Когда таблетки могут стать ядом

таблетки, хранение, советы, врачи, здоровье, лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 17:14 Фото: pexels
Миллионы людей каждый день принимают лекарства, следуя рекомендациям врачей. Однако не все знают, что неправильное хранение препаратов может не только снизить лечебный эффект, но и превратить их в серьезную угрозу для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Температура

Как отмечает ведущий специалист отдела фармакологической экспертизы Ксения Немкович, температурные условия – это один из самых важных факторов, который может существенно повлиять на качество лекарств. Препараты разных групп требуют разных температурных режимов.

Например, инсулинсодержащие препараты и некоторые антибиотики в инъекционной форме необходимо хранить в холодильнике, при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. Это связано с тем, что повышение температуры может привести к разложению активных веществ, что снижает их эффективность.

Однако даже те медикаменты, которые не требуют обязательного охлаждения, могут испортиться при резких колебаниях температуры.

"Это особенно актуально летом, когда многие лекарства хранятся в автомобилях или на открытых балконах, под прямыми солнечными лучами. Такие температурные изменения могут не только снизить эффективность препарата, но и вызвать образование вредных химических соединений, что может представлять опасность для здоровья".Ксения Немкович

Влажность

Помимо температуры, важным фактором является влажность. В разговоре с Life.ru эксперт в области разработки лекарственных средств подчеркивает, что препараты в виде таблеток, капсул или порошков могут легко поглощать влагу из окружающей среды, что также влияет на их активность.

Влага может изменить химический состав лекарства, привести к его частичному разрушению или образованию нежелательных соединений. Особенно опасно хранить лекарства в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная комната или кухня.

Врач рекомендует хранить медикаменты в сухом, темном месте, вдали от источников влаги и солнечного света. Например, шкаф в спальне или в коридоре – это идеальные места для хранения большинства медикаментов.

Свет

Кроме температуры и влажности, важным фактором является свет. Особенно это касается витаминных комплексов, антибактериальных препаратов и гормональных средств. Воздействие света, даже кратковременное, может привести к изменениям в химической структуре действующих веществ, что, в свою очередь, снижает их эффективность.

Срок годности

Одним из самых распространенных заблуждений является убеждение, что если препарат хранился при правильных условиях, его можно использовать и после истечения срока годности. Однако это не так.

"Препараты с истекшим сроком годности не должны использоваться, поскольку они могут быть неэффективными или даже опасными для здоровья".Ксения Немкович

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее стало известно, что ученые из Пенсильванского университета создали жевательную резинку из бобов лаблаб, способную нейтрализовать два вируса простого герпеса и два штамма гриппа А в ротовой полости.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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