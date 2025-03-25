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Советы

Известный врач раскрыл, когда лекарство может оказаться ядом

Известный врач раскрыл, когда лекарство может оказаться ядом, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 14:08 Фото: unsplash
Лекарство при неправильном приеме может быть ядом. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил известный российский врач общей практики и телеведущий Александр Мясников, сообщает Zakon.kz.

По его словам, важно уяснить правило безопасного приема медикаментов – соблюдение дозировки.

"Вы принимаете яд в малой дозе. Из этого исходите", – цитирует 25 марта 2025 года rg.ru Александра Мясникова.

Он добавил, что несоблюдение правил употребления препаратов стало третьей причиной смертности среди американцев.

"Первые две причины – следствие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", – добавил Александр Мясников.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 14:08
Ученые нашли связь между грудным молоком и интеллектом ребенка

Ранее врачи предупредили, что весенняя аллергия может навредить сердцу. Подробнее об этом по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
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