Пять частых ошибок при чистке зубов: проверьте себя

Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов перечислил основные ошибки, допускаемые при чистке зубов. По словам специалиста, необходимо соблюдать ряд правил, сообщает Zakon.kz.

Ошибка первая

Не игнорировать количество чисток. Важнейший пункт сохранения здоровья челюсти – ежедневная регулярность. Чистка зубов утром и вечером – обязательна.

Единственное, чем можно разнообразить этот ритуал, – менять пасту. К примеру, утром брать более абразивную для лучшей чистки, вечером же можно брать ту пасту, которая способствует снижению кровоточивости десен и их профилактическому восстановлению.

Ошибка вторая

Не отказывайтесь от ирригатора. Нередко он может показаться ненужным предметом, но ирригатор помогает более качественно очистить поверхность зубов от налета, способствует общему оздоровлению десен и челюсти.

Особенно важно использовать такой предмет тем, у кого во рту присутствуют ортодонтические конструкции – коронки, мосты, импланты, брекеты.

Ошибка третья

Чистка языка столь же важна, как и собственно зубов. Для этого продается специальная щетка. Язык достаточно чистить раз в день во время утренней гигиены. Статистика, как отмечено в публикации издания "АиФ", показывает, что на языке налет скапливается в том же объеме, что и на зубах.

Ошибка четвертая

Часто люди чистят зубы только в доступных местах. Но необходима чистка зон, где заканчивается одна коронковая часть зуба и начинается коронковая часть следующего зуба. Для этих мест существует пучковая монощетка. За счет ее особой формы ею удобно чистить такие пространства. Эти зоны надо чистить также два раза в день.

Ошибка пятая

Не игнорируйте ополаскивания в течение дня. Это правило обязательно к исполнению. После каждого приема пищи или просто после конфеты с кофе необходимо прополоскать рот простой чистой водой. Этим мы не только смываем остатки пищи, но и нормализуем кислотность во рту. А повышенная кислотность – это то, что разрушает поверхностный слой эмали и ведет к кариесу.

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