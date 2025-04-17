Пять частых ошибок при чистке зубов: проверьте себя
Ошибка первая
Не игнорировать количество чисток. Важнейший пункт сохранения здоровья челюсти – ежедневная регулярность. Чистка зубов утром и вечером – обязательна.
Единственное, чем можно разнообразить этот ритуал, – менять пасту. К примеру, утром брать более абразивную для лучшей чистки, вечером же можно брать ту пасту, которая способствует снижению кровоточивости десен и их профилактическому восстановлению.
Ошибка вторая
Не отказывайтесь от ирригатора. Нередко он может показаться ненужным предметом, но ирригатор помогает более качественно очистить поверхность зубов от налета, способствует общему оздоровлению десен и челюсти.
Особенно важно использовать такой предмет тем, у кого во рту присутствуют ортодонтические конструкции – коронки, мосты, импланты, брекеты.
Ошибка третья
Чистка языка столь же важна, как и собственно зубов. Для этого продается специальная щетка. Язык достаточно чистить раз в день во время утренней гигиены. Статистика, как отмечено в публикации издания "АиФ", показывает, что на языке налет скапливается в том же объеме, что и на зубах.
Ошибка четвертая
Часто люди чистят зубы только в доступных местах. Но необходима чистка зон, где заканчивается одна коронковая часть зуба и начинается коронковая часть следующего зуба. Для этих мест существует пучковая монощетка. За счет ее особой формы ею удобно чистить такие пространства. Эти зоны надо чистить также два раза в день.
Ошибка пятая
Не игнорируйте ополаскивания в течение дня. Это правило обязательно к исполнению. После каждого приема пищи или просто после конфеты с кофе необходимо прополоскать рот простой чистой водой. Этим мы не только смываем остатки пищи, но и нормализуем кислотность во рту. А повышенная кислотность – это то, что разрушает поверхностный слой эмали и ведет к кариесу.
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