Чистый четверг: важные запреты и приметы на 17 апреля

17 апреля 2025 года православные христиане будут отмечать Великий или Чистый четверг. Так называют четвертый день Страстной седмицы, которая является завершением Великого поста перед Пасхой, сообщает Zakon.kz.

Название "Чистый четверг" отражает суть этого дня – очищение тела, души и дома. Таким образом, необходимо избавиться от всего темного, мрачного, лишнего, чтобы встретить Пасху чистыми.

Народные приметы

Большое количество паутины – к жаркому и хорошему лету.

Верба цветет – к теплому лету.

Если распушилась ива, то холодов больше не будет.

Что можно делать

Побывать на богослужении.

Если проведена подготовка к ритуалу, причаститься.

Убирать в квартире.

Можно сделать мелкий ремонт.

Выкинуть или раздать ненужные вещи.

Постричься – это якобы сделает волосы сильнее.

Готовить куличи.

Красить пасхальные яйца.

Готовить четверговую соль.

Сходить в баню или помыться.

Пересчитать три раза свои деньги.

Также, как отмечено в публикации издания АиФ, в этот день полагается некоторое послабление поста. Можно есть горячую постную пищу с растительным маслом. Это единственный день Страстной недели, когда можно отойти от сухоядения.

Что нельзя делать

Ссориться.

Злиться.

Оставить дом грязным.

Отказаться от готовки хоть каких-то пасхальных яств.

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