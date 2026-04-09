Советы

Страстная пятница: почему этот день считается самым тяжелым

Пасха, пасхальная служба, храм, Вознесенский кафедральный собор, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 15:10 Фото: Zakon.kz
Страстная, или Великая пятница – один из самых значимых и скорбных дней Великого поста для православных. В этот период христиане вспоминают распятие и смерть Иисуса. В 2026 году Страстная пятница выпадает на 10 апреля, сообщает Zakon.kz.

Церковные и народные традиции Страстной пятницы

В храмах в этот день проходят особые богослужения: читаются Евангелия о страданиях Христа, а вечером совершается вынос Плащаницы – символа положения Спасителя во гроб. Верующие приходят поклониться святыне.

Для этого дня установлен самый строгий пост: многие воздерживаются от пищи до выноса Плащаницы, а затем допускается лишь простая постная еда без термической обработки.

Что можно и нельзя делать на Страстную пятницу

В Страстную пятницу верующим рекомендуется сохранять духовную сосредоточенность, избегать как негативных, так и чрезмерно радостных эмоций. День следует провести в молитве, тишине, проявляя милосердие, прощая обиды и воздерживаясь от осуждения.

Не приветствуются шумные мероприятия, развлечения, свадьбы и венчания. Также по возможности стоит отказаться от бытовых дел, чтобы не отвлекаться на мирскую суету.

Подготовку к Пасхе в Великую пятницу, отмечено в сообщении РБК Life, к суете не относят – красить яйца и печь куличи в этот день можно.

Материал по теме

Когда начинать печь куличи и красить яйца к Пасхе

Также по давней традиции в этот день люди пекут хлеб, который не едят, а хранят дома. Считается, что он убережет от воров и злопыхателей.

Допускаются лишь необходимые действия – гигиена, уход за детьми и больными. Косметические процедуры считаются нежелательными.

Кроме того, как сказано в публикации издания "Известий", в этот день не рекомендуется употреблять алкоголь, посещать кладбища и заниматься тяжелым физическим трудом.

Материал по теме

Великий четверг 9 апреля: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные факты

  • Великая пятница – официальный выходной день в некоторых странах. Например, в Великобритании, Германии и Австралии.
  • В Англии на Страстную пятницу пекут булочки с изображением креста: его часто рисуют глазурью или делают надрезы. Есть мнение, что выпечку с подобным рисунком делали в честь местных богов еще во времена Древнего Египта и Древней Греции.
  • В английском языке Страстную пятницу называют "хорошей" или "благой" (Good Friday). Католики верят, что своей смертью Христос явил великую любовь к человеку и приобрел для него благословение.
  • На Филиппинах в Страстную пятницу ежегодно устраивают театрализованное представление, в ходе которого воссоздают распятие Иисуса Христа.

В 2026 году православную Пасху отмечают 12 апреля. Католическую Пасху встретили раньше, 5 апреля. О том, зачем красят яйца и пекут куличи, можно прочитать по этой ссылке.

Анастасия Московчук
