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Советы

Свекровь vs невестка: кто с кем воюет и почему

свекровь, невестка, отношения, психология, советы, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 11:48 Фото: pexels
"Говорят, мудрая свекровь на свадьбе приобретает дочь, а глупая – теряет сына". Поговорки и анекдоты про отношения между невесткой и свекровью всегда будут актуальны, так как тема достаточно острая, сообщает Zakon.kz.

Психолог, системный расстановщик Кира Бакунина подчеркивает, что в практике очень часто встречается с этими конфликтами.

"Самой распространенной является ситуация, когда свекровь подсознательно ставит сына на место своего партнера (даже при имеющемся муже). И тогда, естественно, невестка для нее становится конкуренткой. И зачастую в этой войне жертвами становятся все: и борющиеся друг с другом женщины, и сам "трофей", то есть сын и муж".Кира Бакунина

Опасный треугольник

По словам специалиста, в такой ситуации зачастую виновато женское воспитание. Часто даже в полных семьях детей воспитывают не двое родителей, а одна мама (иногда вместе с бабушкой). В результате у такой мамы возникает сильное слияние со своим сыном. Он становится для нее и идеалом, и смыслом жизни, и партнером – в общем, второй половинкой.

Кроме того, как отмечено в публикации издания "АиФ", очень часто взрослые сыновья обеспечивают маму. И речь здесь идет не о вещах первой необходимости, а о концертах, нарядах, путешествиях. То есть взрослые мальчики делают все то, что, по идее, должен делать мамин партнер, супруг.

И это положение вещей часто устраивает и сына, и мать до тех пор, пока не появляется "разлучница". И вот тут-то начинается противостояние двух женщин, ни одна из которых не готова уступить другой свое.

"Конечно, здесь требуется сепарация (разделение). Но не стоит рубить с плеча и действовать сгоряча. Двигаться к цели надо поступательно и мягко".Кира Бакунина

Если вы – невестка

Эксперт поясняет, часто сыновья, "женатые" на своих мамах, ищут себе в партнеры такую же женщину-маму, чтобы вернуться в привычную и удобную для них роль ребенка. Но умная жена может помочь своему мужу повзрослеть.

Для этого, по совету Бакуниной, невестке следует:

  1. Следить за своей "мамкостью". То есть умерить контроль, больше доверять и слушать своего мужчину.
  2. Не воспринимать свекровь как соперницу. Ведите честную игру. Не стоит перетягивать мужа на свою сторону. Выстраивайте в первую очередь свои отношения с мужчиной. "Ночная кукушка дневную перекукует".
  3. Не пытайтесь устанавливать границы между мужем и его мамой. Не диктуйте ему, сколько ему общаться с ней, как часто посещать и т. д. Только он имеет право ограничить матери доступ к вашей жизни как пары. Ваша ответственность – уважать его маму и благодарить за любую помощь.
  4. Отдалитесь от свекрови физически. Не соглашайтесь жить вместе на одной территории, несмотря на очень выгодные условия.
  5. Не вступайте в открытый конфликт со свекровью, даже несмотря на ее провокации. Вежливо промолчите и удалитесь. А вот ваша дерзость даст ей возможность пожаловаться на вас сыну. Не забывайте, что она ему самый близкий человек.
  6. Чаще приглашайте свекровь в гости сами, чтобы у нее не было соблазна нагрянуть без приглашения, в неудобный для вас момент.
  7. Не делайте из свекрови подружку, как бы она ни набивалась на эту роль. И не пытайтесь дружить с нею против вашего мужа, чтобы эффективнее воспитывать его с двух сторон. Не выносите сор из избы и не жалуйтесь на супруга. Но делиться планами и тем, что у вас в семье все хорошо, можно, так она будет спокойнее, понимая, что с ее сыночком все в порядке.

Если вы – свекровь

  1. Посмотреть на ситуацию философски, с высоты прожитых лет. Дети – не наша собственность, а гости в нашей жизни, и наша задача как родителей помочь пройти им путь до самостоятельной жизни, чтобы тоже построить семью и продолжить свой род. Отпустите его. Не ради невестки, а ради него самого.
  2. Уважайте выбор вашего сына. Если вы критикуете невестку, значит, не принимаете его выбор, не уважаете его самого.
  3. Примите тот факт, что вы с невесткой – разные. Она имеет право делать и думать не так, как у вас в семье было принято. Она выросла совсем в других обстоятельствах и, возможно, с другими ценностями. Однако учтите, что часто сыновья выбирают себе в жены женщину, похожую на мать. Не делайте поспешных выводов.
  4. Поддерживайте невестку. Ей и самой страшно и волнительно входить в новую семью. Если она просит вашего совета, помогите ей.
  5. Следите за границами. Старайтесь не влезать в чужую жизнь и не контролировать молодую семью. Можно предлагать свою помощь, но будьте готовы, что ею могут не воспользоваться.
  6. Не конфликтуйте. Если уж дошло дело до разногласий, то обсудите мирно свой взгляд на ситуацию и выслушайте вторую сторону.
  7. Подружитесь с родителями невестки, так вам будет понятнее, что это за семья и какие у них интересы. И поймите, что никто у вас не забирает вашего сына, ваша семья теперь стала не меньше, а больше.
  8. Займитесь собой. Если вы одиноки – постарайтесь устроить личную жизнь. Освободившееся время заполните своими интересами: запишитесь на танцы или в театральную студию, на фитнес, в студию рисования. Чаще ездите к подругам в гости, начните путешествовать. А скоро у вас появятся внуки, и ваши отношения с невесткой смогут стать еще ближе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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