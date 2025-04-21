Свекровь vs невестка: кто с кем воюет и почему

"Говорят, мудрая свекровь на свадьбе приобретает дочь, а глупая – теряет сына". Поговорки и анекдоты про отношения между невесткой и свекровью всегда будут актуальны, так как тема достаточно острая, сообщает Zakon.kz.

Психолог, системный расстановщик Кира Бакунина подчеркивает, что в практике очень часто встречается с этими конфликтами.

"Самой распространенной является ситуация, когда свекровь подсознательно ставит сына на место своего партнера (даже при имеющемся муже). И тогда, естественно, невестка для нее становится конкуренткой. И зачастую в этой войне жертвами становятся все: и борющиеся друг с другом женщины, и сам "трофей", то есть сын и муж". Кира Бакунина

Опасный треугольник

По словам специалиста, в такой ситуации зачастую виновато женское воспитание. Часто даже в полных семьях детей воспитывают не двое родителей, а одна мама (иногда вместе с бабушкой). В результате у такой мамы возникает сильное слияние со своим сыном. Он становится для нее и идеалом, и смыслом жизни, и партнером – в общем, второй половинкой.

Кроме того, как отмечено в публикации издания "АиФ", очень часто взрослые сыновья обеспечивают маму. И речь здесь идет не о вещах первой необходимости, а о концертах, нарядах, путешествиях. То есть взрослые мальчики делают все то, что, по идее, должен делать мамин партнер, супруг.

И это положение вещей часто устраивает и сына, и мать до тех пор, пока не появляется "разлучница". И вот тут-то начинается противостояние двух женщин, ни одна из которых не готова уступить другой свое.

"Конечно, здесь требуется сепарация (разделение). Но не стоит рубить с плеча и действовать сгоряча. Двигаться к цели надо поступательно и мягко". Кира Бакунина

Если вы – невестка

Эксперт поясняет, часто сыновья, "женатые" на своих мамах, ищут себе в партнеры такую же женщину-маму, чтобы вернуться в привычную и удобную для них роль ребенка. Но умная жена может помочь своему мужу повзрослеть.

Для этого, по совету Бакуниной, невестке следует:

Следить за своей "мамкостью". То есть умерить контроль, больше доверять и слушать своего мужчину. Не воспринимать свекровь как соперницу. Ведите честную игру. Не стоит перетягивать мужа на свою сторону. Выстраивайте в первую очередь свои отношения с мужчиной. "Ночная кукушка дневную перекукует". Не пытайтесь устанавливать границы между мужем и его мамой. Не диктуйте ему, сколько ему общаться с ней, как часто посещать и т. д. Только он имеет право ограничить матери доступ к вашей жизни как пары. Ваша ответственность – уважать его маму и благодарить за любую помощь. Отдалитесь от свекрови физически. Не соглашайтесь жить вместе на одной территории, несмотря на очень выгодные условия. Не вступайте в открытый конфликт со свекровью, даже несмотря на ее провокации. Вежливо промолчите и удалитесь. А вот ваша дерзость даст ей возможность пожаловаться на вас сыну. Не забывайте, что она ему самый близкий человек. Чаще приглашайте свекровь в гости сами, чтобы у нее не было соблазна нагрянуть без приглашения, в неудобный для вас момент. Не делайте из свекрови подружку, как бы она ни набивалась на эту роль. И не пытайтесь дружить с нею против вашего мужа, чтобы эффективнее воспитывать его с двух сторон. Не выносите сор из избы и не жалуйтесь на супруга. Но делиться планами и тем, что у вас в семье все хорошо, можно, так она будет спокойнее, понимая, что с ее сыночком все в порядке.

Если вы – свекровь

Посмотреть на ситуацию философски, с высоты прожитых лет. Дети – не наша собственность, а гости в нашей жизни, и наша задача как родителей помочь пройти им путь до самостоятельной жизни, чтобы тоже построить семью и продолжить свой род. Отпустите его. Не ради невестки, а ради него самого. Уважайте выбор вашего сына. Если вы критикуете невестку, значит, не принимаете его выбор, не уважаете его самого. Примите тот факт, что вы с невесткой – разные. Она имеет право делать и думать не так, как у вас в семье было принято. Она выросла совсем в других обстоятельствах и, возможно, с другими ценностями. Однако учтите, что часто сыновья выбирают себе в жены женщину, похожую на мать. Не делайте поспешных выводов. Поддерживайте невестку. Ей и самой страшно и волнительно входить в новую семью. Если она просит вашего совета, помогите ей. Следите за границами. Старайтесь не влезать в чужую жизнь и не контролировать молодую семью. Можно предлагать свою помощь, но будьте готовы, что ею могут не воспользоваться. Не конфликтуйте. Если уж дошло дело до разногласий, то обсудите мирно свой взгляд на ситуацию и выслушайте вторую сторону. Подружитесь с родителями невестки, так вам будет понятнее, что это за семья и какие у них интересы. И поймите, что никто у вас не забирает вашего сына, ваша семья теперь стала не меньше, а больше. Займитесь собой. Если вы одиноки – постарайтесь устроить личную жизнь. Освободившееся время заполните своими интересами: запишитесь на танцы или в театральную студию, на фитнес, в студию рисования. Чаще ездите к подругам в гости, начните путешествовать. А скоро у вас появятся внуки, и ваши отношения с невесткой смогут стать еще ближе.

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