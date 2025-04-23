Гороскоп на 23 апреля: хороший день для общения
Овен
Нынче звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды, и не сегодня-завтра кто-то будет так же пахать на вас.
Телец
Сегодня ваши аппетиты могут оказаться несколько повышенными. Помните, много хорошо – тоже плохо. Если уж не можете не жадничать, постарайтесь, по крайней мере, не навредить собственному здоровью.
Близнецы
Сегодняшний день должен быть довольно удачным, единственная опасность вашему благополучию – ваш собственный язык. Постарайтесь удержать его в рамках, иначе о нынешнем дне придется долго жалеть.
Рак
Сегодня, пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Это поможет вам избежать массы неприятностей.
Лев
Вы в центре важных событий – используйте этот момент, чтобы укрепить авторитет. Люди прислушиваются к вам, но важно говорить искренне.
Дева
День подойдет для практических дел, финансовых расчетов, наведения порядка. Даже рутинные задачи сегодня принесут удовлетворение.
Весы
Сегодня многое зависит от вашей готовности к компромиссу. Открытость к чужому мнению сыграет в вашу пользу.
Скорпион
Могут всплыть старые обиды или незакрытые вопросы. Важно не подавлять эмоции, а осознанно с ними взаимодействовать.
Стрелец
Хороший день для общения, особенно в непринужденной обстановке. Встречи могут обернуться полезными связями или новыми идеями.
Козерог
Ваши амбиции сегодня особенно сильны, но не забывайте об окружающих. Успех будет устойчивым, если вы идете к нему не в одиночку.
Водолей
Ваш нестандартный взгляд сегодня особенно нужен окружающим. Не бойтесь предлагать новые решения – они могут сработать.
Рыбы
Вы чувствуете внутреннюю перемену – пусть она развивается без спешки. Прислушайтесь к интуиции, но проверяйте факты.
Общаясь с любимым человеком, не забудьте говорить ему о своих чувствах. Астрологи рассказали, как знаки зодиака проявляют свою любовь.