Гороскоп на 15 апреля: идеальный день для общения

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 15 апреля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вы можете оказаться несколько многословны. Придется все время следить за собой, ибо, во-первых, это качество не вызывает уважения. Во-вторых, вы можете запутаться в словах и потерять тему беседы.

Телец

Постарайтесь спланировать этот день, и во всем следовать своему плану. Импровизационные решения сегодня не будут слишком удачны.

Близнецы

Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.

Рак

Сегодня любой пустяк сможет наделать много шуму. Выходя из дому постарайтесь проследить, все ли в порядке – забытая мелочь будет стоить вам целого дня нервотрепки.

Лев

Новые и весьма полезные проекты остановятся в своем развитии исключительно по причине отсутствия связи, или недостаточной ее интенсивности. Озаботьтесь решением этой задачи.

Дева

Сегодняшний день принесет проблемы морального толка. Вам, возможно, надо немного откорректировать политику взаимоотношений с близкими.

Весы

Сегодня вашим козырем будет обезоруживающая честность. Такая тактика поможет приструнить самого грозно противника, ибо крыть-то ему будет и нечем. Правда, этот способ действует лишь на людей с количеством извилин большим либо равным двум.

Скорпион

Сегодня вы будете скучать по друзьям, неважно будете ли вы находиться в одиночестве или в шумной компании. Возможно, стоит побеспокоить телефонным звонком тех, кого действительно желаете увидеть?

Стрелец

Возможно ваш союз с кем-то перестал быть производительным. Пора дать ему распасться и поискать более конструктивных связей. Чем скорее вы примете решение об этом, тем лучше.

Козерог

Сегодня у вас могут возникнуть неприятности с друзьями или семьей. Постарайтесь не слишком на них обижаться, иначе извиняться придется вам же.

Водолей

Сегодня вам может встретиться что-то, чему вы не сможете найти рационального объяснения. Впрочем, это вряд ли сможет вас напугать, ведь привидения не кусаются.

Рыбы

Чем больше народу сегодня будет вокруг вас, тем лучше. Сегодняшний день идеально подходит для общения, как дружеского, так и по деловым вопросам.

Только при всей вашей общительности, запомните пять фраз, которые никогда нельзя говорить начальнику.