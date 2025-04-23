Боль в запястье после работы за компьютером: что нужно знать о туннельном синдроме

Покалывание, боль и онемение в кистях — частые спутники офисной рутины и работы руками. Иногда это не просто усталость, а сигнал организма: развивается туннельный синдром запястья, сообщает Zakon.kz.

Ощущение, будто рука "затекла", покалывает или немеет, знакомо многим. Особенно — тем, кто по долгу службы часами печатает, играет на музыкальных инструментах или работает с мелкими деталями. Иногда такие симптомы — не просто усталость, а проявление туннельного синдрома запястья. Медики называют это состояние одной из самых распространенных профессиональных проблем, связанных с руками, пишет ferra.ru.

Суть синдрома — в сдавливании срединного нерва, проходящего через узкий канал в запястье. Это вызывает боли, снижение чувствительности и, со временем, может привести к ослаблению мышц кисти. Женщины сталкиваются с этим чаще мужчин: как объясняют врачи, у них запястный канал в среднем уже по строению.

К факторам риска относят воспалительные заболевания, травмы, нарушения обмена веществ и состояния, сопровождающиеся отечностью, например, при болезнях щитовидной железы или сердца. В зоне особого внимания — представители так называемых "ручных" профессий: музыканты, спортсмены, швеи, плотники и офисные сотрудники.

Поначалу все ограничивается неприятными ощущениями: покалывание, чувство онемения, особенно ночью или после монотонной работы. Но если вовремя не обратить внимания, дискомфорт усиливается, появляется слабость в пальцах, нарушается мелкая моторика. В тяжелых случаях возможна атрофия мышц и характерная деформация кисти — она становится похожей на "когтистую лапу".

Для точной диагностики специалисты применяют электронейромиографию, которая позволяет оценить скорость прохождения импульсов по нерву. Также могут назначить МРТ и УЗИ сосудов — чтобы исключить другие патологии.

Лечение начинается с самых щадящих мер: фиксации запястья, мазей, тейпов и физиотерапии. Если эти методы неэффективны, врачи прибегают к хирургическому вмешательству — операция позволяет устранить причину сдавливания нерва.

Эксперты рекомендуют не дожидаться осложнений и заранее заботиться о здоровье рук. Во время работы стоит следить за положением кистей: они не должны быть изогнутыми. Полезны простые упражнения — сгибания, вращения, самомассаж. А при первых тревожных сигналах можно воспользоваться согревающими бандажами и обязательно проконсультироваться с врачом. Раннее вмешательство помогает сохранить подвижность и избежать серьезных последствий.

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