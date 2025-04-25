Почему полезно сплетничать

Беседа сама по себе является хорошей эмоциональной разрядкой, а сплетни – это всегда эмоционально окрашенная коммуникация на волнующую тему. В этом уверена психолог Елизавета Куликова, сообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает, что сам процесс проговаривания сплетен является инструментом проживания какой-либо эмоции или чувства: зависти, страха и т. д.

Также ряд исследований показал, что в случае диалога о волнующей теме частота сердечных сокращений снижается. Из этого можно сделать вывод о некотором успокоительном воздействии сплетен на человека.

"Поэтому сплетни действительно помогают снижать общий стрессовый фон". Елизавета Куликова

Также, как уточнила психолог в разговоре с АиФ, достоверной связи между желанием посплетничать и уровнем самооценки нет.

Побуждение к сплетням может нести в себе разные смыслы от простого быстрого эмоционального возбуждения (стимулирования) или, другими словами, желания получить удовольствие от волнующего сообщения собеседнику до нанесения конкретного вреда.

"Не стоит забывать, что сплетни – это распространение чаще тайной или непроверенной информации, что может нести определенные последствия, но чаще мы не задумываемся об этом, а идем на поводу у своих эмоций". Елизавета Куликова

Так, если рассматривать сплетни как инструмент психостимуляции или сброса эмоционального напряжения, то тут очевиден, к сожалению, их позитивный смысл. В противовес этому сплетни могут распространиться и принести вред кому-либо.

"Прежде чем сообщать или обсуждать непроверенную информацию, следует самостоятельно рассудить, стоят ли такие быстрые и простые эмоциональные всплески риска причинения вреда?" – говорит в заключительной части Куликова.

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