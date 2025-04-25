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Советы

Почему мы едим, когда не голодны

психология, переедание, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 16:55 Фото: pexels
Тревога, одиночество, пустота, злость и стыд – именно эти эмоции люди чаще всего пытаются заглушить с помощью еды. Клинический психолог Дарья Яушева отмечает, что компульсивное переедание – не просто вредная привычка, а способ справиться с нехваткой поддержки, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, к ней часто приходят клиенты с проблемами пищевого поведения.

"Как правило, это не единственная проблема, о которой они говорят. В большинстве случаев это проблемы с самооценкой, тревожность, перфекционизм, прокрастинация", – заявила Яушева.

Она также отметила, что клиенты редко приходят с готовым диагнозом – чаще всего они описывают состояние через конкретные жалобы:

"Я не могу контролировать себя, особенно вечером, начинаю переедать, потреблять джанк-фуд. Могу очнуться спустя время", "Я ем, когда мне грустно, тревожно или скучно", "Я срываюсь, а потом чувствую вину", "Я постоянно думаю о еде – даже когда не голодна".

По словам собеседника АиФ, переедание часто связано с попыткой заглушить или избежать переживания неприятных эмоций. Среди них: тревога, одиночество, пустота, злость (особенно если она табуирована), стыд и вина, тоска, грусть, скука.

"Компульсивное переедание – это способ успокоиться, отвлечься или получить хоть какую-то радость, когда в жизни не хватает других источников удовольствия и поддержки", – пояснила специалист.

Между тем, нередко за пищевыми нарушениями скрываются и более глубокие причины: эмоциональные расстройства, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), пограничные и другие личностные расстройства, последствия травм.

"Есть тесная связь СДВГ и переедания. Люди с этим диагнозом часто испытывают сложности с торможением импульсов: сложно "остановиться" после одного печенья, сложно выдержать паузу между мыслью "хочу съесть" и действием, есть еда – есть до конца, даже если не голоден. СДВГ связан с нарушениями дофаминергической регуляции. Еда (особенно жирная, сладкая, соленая) дает быструю дофаминовую "награду", и мозг буквально ищет ее, особенно в моменты скуки, фрустрации или усталости". Дарья Яушева

У людей, переживших травмы, пищевое поведение может быть способом вернуть хоть какой-то контроль над своей жизнью или просто почувствовать себя в безопасности.

По словам Яушевой, в прошлом у таких людей нередко отсутствовала эмоциональная поддержка со стороны близких.

"Еда может быть единственным источником комфорта, особенно если в прошлом близкие не умели успокаивать, поддерживать или замечать потребности", – заключила психолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы рассказывали, что беседа сама по себе является хорошей эмоциональной разрядкой, а сплетни – это всегда эмоционально окрашенная коммуникация на волнующую тему. В этом уверена психолог Елизавета Куликова. Сам процесс проговаривания сплетен является инструментом проживания какой-либо эмоции или чувства: зависти, страха и т. д.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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