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Названы три знака зодиака, которые узнают о беременности до конца апреля

Беременность, родители, семья, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 03:59 Фото: pexels
Астрологи перечислили несколько знаков зодиака, которые могут узнать о пополнении в семье до конца апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Близнецы

Если вы планировали расширить свою семью, то конец апреля подходящее время для этой новости. В этот период у Близнецов усиливается естественная интуиция, а также могут проснуться материнские и отцовские чувства.

Рак

Раки могут почувствовать, что их желание стать родителями возрастет. Астрологи рекомендуют тщательно обсудить будущее вашей семьи, чтобы убедиться, что это то, что вы действительно хотите.

Телец

В этом земном знаке может неожиданно проснуться желание стать родителем, поскольку правящая планета тельцов Венера. Она может усилить любовь и плодородие к концу апреля.

Ранее астрологи назвали знаки, которые сорвут джекпот в конце недели.

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Аксинья Титова
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