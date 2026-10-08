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Ученые выяснили, какая еда может усиливать депрессию

Еда, сладкое, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 05:31 Фото: pexels
Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, может ли сокращение употребления ультрапереработанных продуктов влиять на симптомы депрессии и тревожности, сообщает Zakon.kz.

По данным The Center for Nutritional Psychology, исследование провели ученые из Калифорнийского университета. В нем приняли участие 20 человек в возрасте от 18 до 80 лет с диагностированным депрессивным расстройством.

Участников случайным образом разделили на две последовательности питания. Одна группа сначала в течение четырех недель придерживалась привычного рациона, другая – рациона с низким содержанием ультрапереработанных продуктов. Затем участники поменялись режимами питания еще на четыре недели.

Исследователи обнаружили, что во время периода питания с низким содержанием ультрапереработанных продуктов у участников были ниже показатели депрессии и тревожности по сравнению с периодом привычного рациона.

Ультрапереработанные продукты – это продукты промышленного производства, которые обычно содержат ингредиенты и добавки, редко используемые в обычной домашней кухне: ароматизаторы, красители, эмульгаторы, подсластители, усилители вкуса.

К ним относят:

  • Сладкие газированные напитки и пакетированные соки;
  • чипсы, сухарики и другие фасованные снеки;
  • фастфуд;
  • сладкие хлопья для завтрака;
  • готовую выпечку, печенье, батончики;
  • лапшу и супы быстрого приготовления;
  • многие готовые замороженные блюда;
  • переработанные мясные продукты (наггетсы, колбасы).

При этом ученые подчеркивают, что полученные результаты пока нельзя рассматривать как доказательство того, что отказ от ультрапереработанных продуктов лечит депрессию. Но ранее уже проводились подобные наблюдения и они указывали на связь между большим количеством таких продуктов в рационе и повышенным риском депрессии. Однако точный механизм этой связи пока не установлен.

Теперь ученые намерены выяснить, какие именно компоненты или характеристики могут быть связаны с изменениями психического состояния.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Куриные яйца считаются питательным продуктом: они содержат легкоусвояемый белок, витамины и минералы. Однако подходят не всем. Врач-диетолог рассказала, кому стоит ограничить употребление яиц.

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Камила Салкымбаева
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