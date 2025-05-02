"Счастливчики дня": названы три самых везучих знака зодиака 2 мая

Астрологи прогнозируют: 2 мая идеально подходит для отдыха, особенно первая его половина. Для представителей некоторых знаков этот день будет богат на счастливые события, сообщает Zakon.kz.

По информации Mail.ru, вот список главных счастливчиков дня:

Телец

Многие Тельцы сегодня станут особенно артистичными. Они привлекут к себе много восхищенного внимания. Не стесняйтесь, получайте все возможное удовольствие. Не упустите случай завести новые знакомства: они вполне могут перейти в интересное сотрудничество.

Близнецы

С самого утра сегодня вы ощутите прилив энергии. Звезды обещают, что за что бы вы ни взялись, все получится наилучшим образом. Главное, получайте удовольствие от того процесса, которому захотите себя посвятить – и все сложится замечательно.

Козерог

Первая половина дня идеально подходит для того, чтобы разобраться со всеми делами, до которых у вас никак не доходили руки. В тишине и спокойствии вы спокойно доделаете все начатое, исправите допущенные ошибки, а заодно определитесь, чем займетесь сразу после окончания длинных выходных. Не это ли счастье?

Ранее астролог назвала три знака зодиака, которым особенно повезет в мае.