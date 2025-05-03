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Любовный переворот: каким знакам ждать романтических перемен в мае

любовь, свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 15:00 Фото: pixabay
В мае 2025 года звезды обещают сюрпризы в любви для некоторых знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Астрологи перечислили зодиакальных представителей, которых в этом месяце ждут обновления в личной жизни, пишет Life.ru. Речь идет о типичных представителях Овнов, Раков и Водолеев.

Овен: шанс на новую любовь

Для Овнов май станет временем обновления в личной жизни. Венера в их знаке усиливает привлекательность и уверенность, что способствует новым знакомствам и романтическим приключениям. Особенно благоприятным периодом будет вторая половина месяца, когда влияние Венеры достигнет пика.

Рак: гармония и душевное тепло

Ракам май принесет ощущение эмоционального комфорта и поддержки со стороны близких. Это создаст идеальные условия для развития новых отношений или укрепления существующих. Одинокие Раки могут встретить человека, который сначала покажется просто хорошим другом, но быстро перерастет эту роль.

Водолей: неожиданные повороты любви

Для Водолеев май станет месяцем неожиданных романтических событий. Новые знакомства могут произойти в самых неожиданных местах – от рабочих проектов до социальных сетей. Важно быть открытым к новым возможностям и не бояться проявлять инициативу.

Остальным представителям знаков зодиака звезды советуют быть открытыми к новым знакомствам и не бояться проявлять свои чувства.

Ранее астрологи назвали два знака зодиака, которые могут обрести хороший заработок в последний весенний месяц.

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Андрей Дюсупов
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