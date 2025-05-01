Тельцы и Стрельцы обречены на богатство с 1 мая

Астрологи уверены, что космические энергии начнут активизироваться в пользу двух зодиакальных знаков с наступлением мая. Именно Телец и Стрелец ощутят на себе поддержку небесных покровителей, которая будет выражаться в неожиданном финансовом везении, сообщает Zakon.kz.

Телец

Для Тельцов май начнется с мощного энергетического импульса. Особенно благоприятной окажется первая неделя мая: могут открыться перспективы получения новых должностей, премий, выгодных предложений. Ожидаются и неожиданные источники дохода – выигрыши, возвраты долгов, подарки.

Астрологи советуют сохранять разумную осторожность: вкладывать средства в долгосрочные и надежные проекты, а также, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", развивать навыки, способствующие профессиональному росту.

Интересный факт: по статистике, среди миллионеров больше всего людей, рожденных под знаком Тельца.

Стрелец

Стрельцы, уставшие от нестабильности, наконец-то почувствуют облегчение. С 1 мая начинается период позитивных перемен в материальной сфере. Первые дни месяца могут ознаменоваться получением бонусов, дополнительных выплат, а также интересных предложений по смене деятельности или расширению бизнеса. Важно действовать быстро, но обдуманно.

Интересный факт: символ знака Стрельца – лучник, стремящийся ввысь. Это отражает их внутреннюю тягу к целям, и когда открывается подходящий "звездный коридор" – они способны мгновенно выстрелить к успеху.

Ранее астрологи обещали, что неделя с 28 апреля по 4 мая принесет знакам зодиака динамичные изменения, осознания и важные шаги на пути к новым возможностям.