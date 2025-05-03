Как в домашних условиях накачать пресс до кубиков

Врач Картик Кумар посоветовал лучшие упражнения для получения кубиков на прессе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Men Today со ссылкой на специалиста, ключ к получению рельефного пресса – это сжигание жира на животе, который находится между мышцами и кожей. Он подчеркнул, что потеря одного процента жира в месяц является безопасным и достижимым результатом.

По словам эксперта, для лучшего результата нужно выполнять попеременные подъемы прямых ног, подъемы коленей лежа, боковую планку со скручиванием вниз, планку с разведением и сведением ног, а также упражнение альпинист. Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело, поочередно подтянуть правое и левое колено к груди, а затем вернуться в исходное положение.

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