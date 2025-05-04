Гороскоп на 4 мая: день неожиданных событий

4 мая 2025 года астрологи обещают, что в начале дня произойдут перемены к лучшему во многих сферах жизни. Сегодня важно следовать собственному примеру, сообщает Zakon.kz.

По информации астрологов "Российской газеты", вторая половина дня подходит для решения практических задач.

Овен

Спешить не нужно: у вас достаточно времени, чтобы понять, как лучше действовать. Вероятны плодотворные переговоры. Есть шанс подняться по карьерной лестнице.

Телец

Не стесняйтесь проявлять лидерские качества. Никто не сможет объединить единомышленников быстрее, чем вы. Хорошие новости могут прийти из-за границы.

Близнецы

День непростой. Возможны какие-то неожиданные происшествия, события, которые поставят вас в тупик. Окружающие будут ждать поддержки, вы старайтесь им не отказывать. Но не переоценивайте свои силы.

Рак

Охотно учитесь всему, что подворачивается под руку. Отличное время для переговоров с деловыми партнерами, поездки. В личных отношениях решите, что вам лучше сейчас и если нужно, проявите долгожданную инициативу.

Лев

Неожиданно много будет событий, которые кардинально изменят планы на этот день и последующие. Решение сложных вопросов оставьте окружающим и близким. Вечером погрузитесь в приятную атмосферу отдыха.

Дева

Первая половина дня плодотворнее, чем вторая. Ответы на трудные задачи лучше искать сообща. Экономьте силы, избегайте суеты, особенно во второй половине дня.

Весы

Рабочие вопросы обсуждайте просто, не переходя на личности. Конструктивный диалог сейчас выгоднее, разборок. Сможете обойти все острые углы.

Скорпион

Можно обсуждать серьезные вопросы, решить домашние дела, совершить удачные покупки. В личной сфере положитесь на здравый смысл.

Стрелец

Не исключены трудности в общении, напряженные моменты. Вы склонны говорить то, что думаете. А это может далеко не у всех найти отклик. Старайтесь не наживать врагов.

Козерог

Не исключены потери, неприятные сюрпризы. В ваших силах преодолеть влияние неблагоприятных обстоятельств. Вечер порадует позитивными новостями. Появится возможность заняться чем-то приятным.

Водолей

Нелегко вести себя дружелюбно с теми, кто испытывает ваше терпение. Но эти люди могут оказаться полезны. Сохранив хорошие отношения, можно избежать многих хлопот.

Рыбы

Не исключены удачные совпадения. Будет шанс помочь людям, которые когда-то вас выручили. Старайтесь не спешить, особенно принимая важные решения.

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