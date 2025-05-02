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Пять знаков зодиака, которые легки на подъем

гороскоп, астрология, знаки зодиака, путешественники, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 17:36 Фото: pixabay
Конечно же, далеко не все люди склонны к авантюрам, как и не все легки на подъем. Астрологи заверяют, что Стрелец, Водолей, Близнецы, Рыбы и Овен известны своей страстью к новым местам и эмоциям, сообщает Zakon.kz.

Стрелец

Это знак путешественников по природе. Стрельцы обожают исследовать новые места, знакомиться с разными культурами и расширять кругозор. Они стремятся к свободе и новым впечатлениям. Представители этого знака зодиака открыты миру и испытывают острую потребность в новых впечатлениях и опыте.

Водолей

Водолеи открыты всему новому и необычному. Им интересно изучать мир, пробовать разные стили жизни и культуры. Представителям этого знака присущ дух авантюризма и независимость. Постоянное перемещение позволяет им сохранять чувство внутренней свободы.

Близнецы

Близнецы любопытны и активны. Они быстро адаптируются к новой обстановке и любят общаться с людьми разных стран. Путешествия помогают им получать удовольствие от общения и разнообразия впечатлений. Как отмечено в публикации издания Eva.ru, путешествуя, они обогащаются духовно и культурно.

Рыбы

Рыбы обладают богатой фантазией и мечтательностью. Для них путешествие – способ реализовать мечты и почувствовать себя частью чего-то большего. Они часто отправляются в путь ради вдохновения и творчества.

Овен

Овны смелые и активные. Им важно чувствовать адреналин и движение. Путешествие для них – это способ испытать новые ощущения, увидеть красивые пейзажи и ощутить свободу. Кроме того, многие представители этого знака предпочитают активный отдых и приключения, будь то походы, экскурсии или экстремальные виды спорта.

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Тельцы и Стрельцы обречены на богатство с 1 мая

Считается, что каждая женщина способна создать уют и окружить супруга любовью и лаской. Однако астрологи с этим категорично не согласны. По знаку зодиака, под которым родилась женщина, можно определить, создана ли она для роли идеальной супруги.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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