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Советы

Как часто нужно менять моторное масло в автомобиле

замена масла в авто, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 01:25 Фото: freepik
Масло в двигателе авто отвечает не только за смазку, но и за защиту, охлаждение и чистоту мотора. Чтобы избежать поломок, его нужно менять вовремя и не всегда по регламенту. Когда на самом деле пора на замену – читайте на Zakon.kz.

Моторное масло не просто смазывает детали — оно защищает двигатель от коррозии, отводит тепло, очищает его от отложений и собирает продукты износа. Со временем масло теряет эти свойства, поэтому его нужно менять регулярно, пишет auto.ru

Что советуют производители

Для современных автомобилей рекомендуемый интервал — 10-15 тыс. км. Но при неидеальных условиях — с морозами, пробками, пыльными дорогами и не лучшим топливом — этот срок лучше сократить. Особенно если часто ездите по бездорожью, на короткие дистанции или в агрессивном стиле. В таких случаях масло стоит менять каждые 7-8 тыс. км.

Что говорят мастера

Независимые автомеханики обычно придерживаются тех же сроков. Их опыт показывает: частая замена масла — это не переплата, а вложение в ресурс двигателя.

Минералка, синтетика и полусинтетика

Тип масла тоже важен. Минеральное масло живет не дольше 5000 км. Полусинтетика ближе к синтетике, но оптимальный срок — те же 7000-8000 км. Синтетика может проехать больше, но при сложных условиях ее лучше менять раньше.

Если вы редко ездите

Даже при небольшом пробеге масло нужно обновлять раз в год. Оно стареет и окисляется со временем, теряя защитные свойства, даже если машина просто стоит.

А если просто доливать?

Это не выход. Продукты износа и загрязнения остаются в системе. Свежее масло — не только про уровень, но и про чистоту.

Когда менять срочно

Если долили неподходящее масло, после ремонта двигателя, при попадании в масло антифриза или топлива — замена нужна немедленно. Сначала устраните причину, потом залейте новое.

В Алматы массово штрафуют водителей мопедов. С момента вступления в силу новых требований к эксплуатации мопедов (с 5 апреля текущего года) в городе зарегистрировано более 2600 нарушений ПДД водителями мопедов. Более 800 мопедов и мотоциклов водворены на штрафстоянку.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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