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Советы

Как изменить тренировки, чтобы подтянуть фигуру после 40 лет

физиолог дал совет, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 00:47 Фото: pixabay
Спортивный физиолог из Больницы специальной хирургии в Нью-Йорке Кейт Бэрд перечислил способы изменить тренировки для того, чтобы получить подтянутую фигуру после 40 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Men Today со ссылкой на специалиста, необходимо уделять 150 минут для умеренных тренировок в неделю. Бэрд посоветовал обратить внимание на аэробные упражнения и тренировки HIIT. При этом тренировки должны отличаться изо дня в день или от недели к неделе.

По словам физиолога, силовые тренировки могут стать источником молодости, если подойти к ним стратегически. Он посоветовал дополнить их упражнениями, которые прорабатывают несколько групп мышц и суставов одновременно. Это могут быть становая тяга и приседания.

Ранее редакция Zakon.kz опубликовала материл о том, как выглядит реальный путь к себе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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