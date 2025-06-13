Как изменить тренировки, чтобы подтянуть фигуру после 40 лет

Спортивный физиолог из Больницы специальной хирургии в Нью-Йорке Кейт Бэрд перечислил способы изменить тренировки для того, чтобы получить подтянутую фигуру после 40 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Men Today со ссылкой на специалиста, необходимо уделять 150 минут для умеренных тренировок в неделю. Бэрд посоветовал обратить внимание на аэробные упражнения и тренировки HIIT. При этом тренировки должны отличаться изо дня в день или от недели к неделе.

По словам физиолога, силовые тренировки могут стать источником молодости, если подойти к ним стратегически. Он посоветовал дополнить их упражнениями, которые прорабатывают несколько групп мышц и суставов одновременно. Это могут быть становая тяга и приседания.

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