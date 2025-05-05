Думаете, что теряете память: возможно, у вас "попкорновый мозг"

Многие современные люди живут с "попкорновым мозгом" и не подозревают об этом. Так считает магистр нейронаук из Британии Валери Старк, сообщает Zakon.kz.

Бывало ли у вас такое, что концентрация просто не справляется со всем тем, что валится на вас в течение дня, что мысленный фокус просто рассыпается на части. Или, может, вы вспомнили, что нужно ответить на непрочитанное сообщение в телефоне, но, взяв его в руки, сначала решили разобраться со всеми уведомлениями. А когда наконец с ними разобрались – даже и не помните, зачем вообще взяли телефон. А может быть, у вас есть другое важное дело, на котором стоило бы сосредоточиться, но вы решили быстро пролистать ленту, отвлеклись и все, то, чем занимались или должны были заняться, полностью вылетело из головы.

Если описанные ситуации похожи на происходящее с вами, возможно, вы сталкиваетесь с явлением, которое называют "мозг как попкорн" (popcorn brain). Это не имеет никакого отношения к поеданию попкорна, и мозг при этом не становится похож на кукурузу.

Термин впервые ввел еще в 2011 году Дэвид Леви из Университета Вашингтона. Он описал им состояние, при котором мысли человека становятся рассеянными, внимание постоянно переключается, и ум скачет с темы на тему.

Название связано с характерным звуком "поп-поп-поп", который издает попкорн в микроволновке. Точно так же и внимание начинает скакать от одного раздражителя к другому, не успевая сосредоточиться на чем-то одном.

Это своего рода умственное перенапряжение, вызванное постоянным информационным давлением и множеством источников, конкурирующих за твое внимание. С каждым новым "попом" человек теряет фокус, забывает, чем занимался, и уже не может вернуться к задаче, которая была перед ним.

И все больше людей сталкиваются с этим. Одной из главных причин называют постоянный переизбыток информации, которой нас бомбардируют ежедневно.

Как "мозг как попкорн" влияет на нас?

"Люди, сталкивающиеся с этим нейрокогнитивным явлением, испытывают сложности с концентрацией, удержанием внимания и включением в более медленные офлайн-занятия – все из-за продолжительного пребывания в высоко-стимулирующей цифровой среде", – пишет Lad bible со ссылкой на нейробиолога Валери Старк.

Особенно, речь идет о таких вещах, как соцсети, короткие видео и постоянные уведомления.

Старк объясняет, что длительное воздействие такой среды может вызывать хроническую гиперстимуляцию, которая ослабляет контроль префронтальной коры мозга. А именно эта часть отвечает за регуляцию импульсов и способность удерживать внимание.

Если трудно сосредоточиться и вы постоянно тянетесь к телефону – даже не понимая почему, – вполне возможно, дело именно в этом.

Из-за изменений в мозге становится сложнее работать над долгосрочными задачами. Вы все чаще переключаетесь на то, что происходит "прямо сейчас", а поток новых стимулов не заканчивается никогда.

Как избавиться от "мозга как попкорн"?

К счастью, Старк говорит, что это не необратимое состояние. Поскольку это реакция мозга на то, к чему вы его приучили, вы можете переобучить его, изменив повседневные привычки.

Вот что она рекомендует:

Начните регулярно заниматься спокойными, сфокусированными делами, например, чтением. Это поможет вернуть способность концентрироваться на одном деле продолжительное время.

Отслеживайте моменты, когда внимание начинает рассеиваться, и осознанно возвращайте его обратно на задачу, которую вы хотели выполнить.

Не пытайтесь делать несколько дел одновременно. Многозадачность только усиливает проблему. Делайте одно дело за раз, и уделяйте ему все свое внимание.

Никаких проверок телефона, фонового видео или музыки – только вы и ваша задача.

Установите границы с гаджетами: уберите телефон в другую комнату хотя бы на час, не используйте его во время еды, отключите ненужные уведомления.

Займись практиками осознанности (mindfulness). Выделите время в расписании и сделайте это регулярной частью жизни.

Если вам кажется, что ум буквально "прыгает" от одного к другому и вы никак не можете сосредоточиться – возможно, это не просто усталость или слабость воли, а последствие того, как ваш мозг адаптировался к постоянному цифровому шуму.

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