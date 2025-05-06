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Советы

"Везунчики дня": астрологи перечисли три знака, которым повезет 6 мая

Пляж, человек, трюк, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 05:59 Фото: pixabay
Астрологи обещают, что 6 мая три знака зодиака получат от звезд максимальную помощь и поддержку. Главное – ловите момент, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют эксперты Mail.ru, в любых делах лучше опираться на подсказки интуиции: ее тихий голос сегодня даст самый верный совет.

Овен

Звезды обещают вам поддержку практически во всех ваших начинаниях. Но не стоит полагаться исключительно на их помощь: чем больше усилий приложите вы сами, тем большего сумеете достичь. Так что приступайте к задуманному с самого утра и постарайтесь успеть сегодня подольше.

Лев

Отличный день, чтобы начать сначала – работу, проект, дружбу или даже роман. Звезды обещают вам вдохновение и массу энергии, которую так и захочется к чему-то приложить: что бы вы ни выбрали, все сложится самым лучшим образом.

Дева

День обещает быть насыщенным и очень удачным. Можно рассчитывать на везение практически в любой области, но особенно благоприятными окажутся дела, связанные с изучением нового: вам доставит наслаждение сам процесс, а новые знания и навыки пригодятся в будущем. В середине дня удачное время, чтобы подумать над стратегией карьерного роста.

Ранее астрологи назвали три знака, которым сказочно повезет летом.

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Аксинья Титова
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