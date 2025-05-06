Главные тренды лета-2025

Стилист Ольга Родина рассказала, что тренды лета-2025 – это ода нежным оттенкам, приталенным силуэтам, летящим тканям и цветочным принтам, сообщает Zakon.kz.

По словам дипломированного стилиста, этим летом на место ярких оттенков приходят нежные и пастельные – бледно-розовый, сливочный, травянистый, небесный.

"В тренде летящие, воздушные и полупрозрачные ткани. А еще к нам вернулся стиль бохо. Поэтому не убираем далеко казаки и сочетаем их с кружевными юбками, игривыми платьями с рюшами и воланами и, конечно же, вещами из денима. Все так же популярны трикотажные и ажурные комплекты и платья. Но сколько бы трендов ни было, помним одно: выбираем только те модели, которые нам идут", – рассказала Ольга Родина Super.

Топ-20 трендов лета 2025 года

Пыльный розовый

Желательно, чтобы этим летом в вашем гардеробе были вещи пастельно-розовой гаммы. Речь не про кукольный, приторный оттенок, а именно про нежный припыленный тон. Сочетается он со всеми соседями по палитре. Довольно эффектно смотрится дуэт с теплым травянисто-зеленым.

Белая майка

Белая майка уже много лет является предметом базового гардероба, но последние сезоны сдала было свои позиции. Этим летом она снова в фаворе у модниц: достаем смело с дальней полки.

Морской стиль

Морская тематика так или иначе всегда присутствовала на фэшн-арене. Но сейчас море волнует нас с удвоенной силой. Образы в таком стиле отвечают неувядающей эстетике old money. А еще на повестке полоска в самом разном ее проявлении.

Цветочные принты

Речь идет о вызывающих ностальгию рисунках – о цветах, которые когда-то украшали обивку бабушкиной мебели или мамины ситцевые платья. Цветовая гамма соответствующая – приглушенная, с ретро-настроением.

Рукава-фонарики

Объемные рукава – один из самых нежных и романтичных трендов. Если хочется уравновесить наивность блузы с рукавами-фонариками, дополните ее базовыми джинсами.

Шаровары

"Алладины", шаровары или "брюки, как у принцессы Жасмин", – хит сезона, у которого есть все шансы сместить с пьедестала почета полюбившиеся многим пижамные штаны. Стилизовать "алладины" можно с удлиненным жилетом, майкой, блузкой, приталенным жакетом.

Клетка

Обычно она возвращается в холодные месяцы. Тем удивительнее было увидеть клетку на показах весна-лето 2025 года.

Polka dot

Классика жанра, которая весной 2025-го перекочевала в список трендов и летом. Мелкий горох – черный на белом фоне или наоборот – универсальное решение, но дизайнеры предлагают мечтать по-крупному и не обходить вниманием более масштабный принт.

Кружево

Ажурные вещи в различных техниках – ришелье, шантильи или гипюр – сделают вас еще более женственной и добавят образу кокетства. Кружевные вставки вновь вернулись в бельевой стиль: носить платья-комбинации или струящиеся юбки с кружевом больше не моветон.

Удлиненные шорты

Бермуды многим казались неоднозначной вещью, которая выгодно смотрится далеко не на каждой фигуре. Удлиненным шортам в прошлом году прочили скорое забытье, но нет.

Жатые ткани

Тренд, который придется по душе всем, кто не любит гладить. Здесь объединим изделия из жатой ткани, которая была придумана в древние времена и являлась символом роскоши. А также вещи с декоративной помятостью и заломами, которые еще никогда не выглядели так элегантно.

Платок

На голову, на шею, на запястье или на пояс – фэшн-блогеры все как один записывают ролики на тему "Как красиво завязать платок". Как вариант – платком всегда можно украсить сумку.

Прозрачная многослойность

Если изначально тренд на просвечивающиеся ткани олицетворял нарочитую сексуальность, которую можно было усмирить за счет сдержанных вещей, то теперь речь про романтику. Многослойные наряды из тюля пастельных оттенков смотрятся летом особенно нежно.

Золото

Платья, юбки, лодочки, сумки – адаптировать под себя "золотой" тренд не так-то просто. Как минимум в образе должна быть только одна "золотая" вещь (за исключением украшений). Проще вписать в повседневный гардероб подобную обувь: например, золотые босоножки, которые станут изюминкой базового образа.

Аутдор

Комфорт, функциональность, практичность – несмотря на всеобщую тягу к женственным силуэтам, эти три качества для многих остаются основополагающими, и стиль аутдор им полностью отвечает. А потому достаем юбки-карго, жилеты с карманами, тонкие дождевики, базовые футболки. Поддержат тему комбинезоны, рубашки и шорты в стиле сафари.

Микрошорты

Из денима, трикотажа или льна – эстетичнее всего сочетать микрошорты с рубашками нараспашку, чтобы не выглядеть слишком откровенно. Нижним слоем – кроп-топ. Еще вариант стилизации – микрошорты, корсет, обувь на каблуке и объемный пиджак. То есть открытый низ важно сбалансировать объемным верхом.

Комбинезоны

На первом плане – максимально женственные модели облегающего фасона с широкими брючинами – палаццо или клеш. Для торжественных мероприятий сочетаем такие комбинезоны с обувью на каблуке. А на каждый день подойдут кеды или лоферы.

Низкая посадка

90-е, по которым сейчас с упоением ностальгируют дизайнеры, невозможно представить без низкой посадки. Подчеркнет ее широкий ремень на бедрах. В качестве плечевого изделия можно выбрать шелковый топ или летящую блузу, которую расстегиваем, открывая пресс.

Деним

В тренде сейчас total look. Отдельно хочется отметить приталенные джинсовые платья и сарафаны в длине миди. Это максимально женственная история: талия подчеркнута, и за счет пышной юбки создается изящный силуэт в стиле new look.

Акцент на талии

О приталенном крое сказано много, но в данном случае речь пойдет про пояса. Жесткие позиции вроде ремней из кожи или экокожи можно рассмотреть в абсолютно разной ширине. Акцент на талии можно поставить, обвязав вокруг платок. Кроме того, бренды предлагают модели рубашек и платьев с широкими завязками.

Тренды одежды на лето-2025

Среди материалов выделяются прозрачные ткани, лен, атлас и шелк, которые дарят коже приятную прохладу и красиво развеваются на теплом летнем ветерке.

С деталями, которые зачастую делают образ, все довольно просто – все либо ничего: кто-то любит лаконичность и минимализм, а другие предпочитают пестрые принты вроде цветов, воланы, рюши, оборки и кружева.

Особое значение летом играет головной убор, который в городской среде нужен не столько для защиты от солнца, сколько в качестве завершающего штриха. Платок, панама, соломенная шляпа – выбирайте, что вам больше по душе. И конечно же, создавайте себе летнее настроение, играя оттенками – пастельными и нежными.

Тренды обуви на лето-2025

По мнению экспертов института цвета Pantone, оттенком года является мокка мусс, а значит, все его подтона особенно актуальны летом в плане обуви. Не стоит забывать и про базу вроде белого или молочного. А согласно календарю, хозяйкой 2025 года является Зеленая Деревянная змея. То есть все внимание на природные оттенки и чешуйчатый принт.

Список модной обуви на лето:

мюли;

шлепанцы-"вьетнамки";

прозрачные – "желейные" – сандалии;

биркенштоки;

кеды вроде популярных моделей Samba и Gazelle;

лодочки;

балетки (в том числе "Мэри Джейн");

туфли peep-toe (с открытым мысом);

босоножки с ремешками.

Ольга Родина также рассказала, какие тенденции прошлого лета актуальны в этом году.

Вещи из тонкого трикотажа не теряют актуальности. Особенно ажурная вязка: она была в моде и прошлым летом, осталась она с нами и сейчас. И теперь это больше городская тема. Сочетаем с босоножками или сандалиями, дополняем сумкой оверсайз или с бахромой.

И какое же лето без летящих шелковистых тканей! Если вы любите платья в бельевом стиле, то выбирайте позиции в длине макси. Комбинации не требуют сложной стилизации. При желании можно добавить пояс-цепочку. Но в целом достаточно будет акцентных сережек.

Лето – сезон льна. Ткань гипоаллергенна, сохраняет прохладу. Да, сильно мнется, но ей это можно простить: настолько благородно она выглядит. Платья, брючные и юбочные костюмы, рубашки – льняные вещи обязательно должны быть в летнем гардеробе. Дополняем их минималистичными украшениями, а на ноги – босоножки, сандалии, кеды, слипоны.

Стиль бохо все еще с нами, а значит, не забываем про казаки из тонкой замши, которые носим на голую ногу. А еще платки, которые повязываем на голове на манер банданы: особенно эффектно они будут смотреться вместе с солнечными очками и массивными украшениями. Такой прием перекликается с эстетикой хиппи, которая тоже сейчас востребована.

Теряют актуальность яркие цвета.

"Их нельзя называть антитрендом, но сейчас в моде пастельная, спокойная палитра, которой я и рекомендую отдать предпочтение. Как бы то ни было, если вам идут сочные оттенки, носите их с удовольствием. Хотя я бы посоветовала избегать неона", – рассуждает стилист.

Белые мини-юбки с оборками и юбки-баллоны, наверно, есть в гардеробе у каждой девушки. Но этим летом про них пора забыть. Максимум, где могут пригодиться эти вещи, – это во время отпуска на море.

"В прошлом году мы активно стилизовали вышеупомянутые юбки с футболками, украшенными сердечками, бусинками, завязывали их на талии в узел. В новом сезоне забываем про эти позиции. Если у вас есть балетки в сетку – пока носим, но приобретать новые я бы не стала. В прошлом году такие можно было увидеть на каждой пятой девушке. Но, в принципе, это не очень практичная история. Хотя опять же, например, для поездок на море они пригодятся", – заключила эксперт по моде.

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