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Советы

Главный тренд лета-2026: стилист посоветовал не бояться крупных пайеток

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:09 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, какая эффектная вещь стала главным трендом лета-2026 и как вписать ее в повседневный гардероб, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.


"Крупные пайетки, похожие на чешую, стали главным трендом этого лета. Что может быть более подходящим для вечерних прогулок у моря и музыкальных летних фестивалей? Предлагаю миксовать крупнокалиберные пайетки с простыми футболками и классическими рубашками, а также тонким расслабленным трикотажем", – написал эксперт.

Ранее стилист назвал идеальный летний образ, который идет практически всем.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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