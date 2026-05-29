Общество

Жителям Алматы назвали места продажи недорогой клубники

клубника, фрукт, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 17:50
В Алматы стартовал сезон клубники. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского акимата и подсказали, что свежую и проверенную продукцию по доступным ценам можно приобрести на ярмарках "выходного дня".

Как отмечают в ведомстве, основной объем продукции поступает из Карасайского района Алматинской области, где продолжается активный сбор урожая.

Также на прилавках представлена продукция из Туркестанской области, а часть фруктов и бахчевых культур поставляется из Узбекистана и Кыргызстана.

В продолжении сказано, что вопросам качества и безопасности продукции уделяется особое внимание.

К примеру, перед поступлением в продажу товары проходят обязательный контроль в уполномоченных органах. Проверяется наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение продукции, соблюдение санитарных требований и условий хранения.

Контроль осуществляется как в отношении плодоовощной продукции, так и продукции животного происхождения.

Ярмарки "выходного дня" проводятся каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 по следующим адресам:

  • ул. Масанчи между улицами Айтеке би и Гоголя (Алмалинский район),
  • ул. Рыскулбекова, 33/2 (Ауэзовский район),
  • микрорайон Казахфильм (Бостандыкский район),
  • микрорайон Кулагер (Жетысуский район),
  • пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова (Медеуский район).

Свежие продукты по доступным ценам: жителям Алматы напомнили, где и когда их можно купить

Мы уже также рассказывали, что новая торговая площадка в мкр. Кулагер Жетысуского района Алматы начала работу с 16 мая 2026 года.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
