Жителям Алматы назвали места продажи недорогой клубники
Как отмечают в ведомстве, основной объем продукции поступает из Карасайского района Алматинской области, где продолжается активный сбор урожая.
Также на прилавках представлена продукция из Туркестанской области, а часть фруктов и бахчевых культур поставляется из Узбекистана и Кыргызстана.
В продолжении сказано, что вопросам качества и безопасности продукции уделяется особое внимание.
К примеру, перед поступлением в продажу товары проходят обязательный контроль в уполномоченных органах. Проверяется наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение продукции, соблюдение санитарных требований и условий хранения.
Контроль осуществляется как в отношении плодоовощной продукции, так и продукции животного происхождения.
Ярмарки "выходного дня" проводятся каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 по следующим адресам:
- ул. Масанчи между улицами Айтеке би и Гоголя (Алмалинский район),
- ул. Рыскулбекова, 33/2 (Ауэзовский район),
- микрорайон Казахфильм (Бостандыкский район),
- микрорайон Кулагер (Жетысуский район),
- пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова (Медеуский район).
