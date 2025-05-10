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Советы

Астрологи назвали самые контролирующие в любви знаки зодиака

Телефон, руки, девушка, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 08:39 Фото: pexels
Есть люди, для которых любовь – это всегда быть на связи. Они любят страстно, преданно, глубоко, но за этим нередко прячется желание все контролировать, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail назвали знаки зодиака, которые превращают отношения в детектив.

Скорпион

Скорпиону важно чувствовать власть над ситуацией, особенно когда дело касается любви. Это знак, который интуитивно считывает малейшие перемены в настроении партнера и мгновенно начинает расследование. Часто он не воспринимает это как контроль – это способ почувствовать безопасность. Но партнер может ощущать давление и напряжение.

Телец

Телец может казаться расслабленным и спокойным, пока не почувствует угрозу своему комфорту. Он не сразу начинает контролировать, но, когда между вами появляется недосказанность, его беспокойство выливается в конкретные вопросы: "А ты точно сказал все?", "А кто тебе позвонил?".

Рак

Раки управляют отношениями не через вопросы, а через эмоции. Если вы что-то не рассказали, они расстроятся, замкнутся или намекнут на недоверие. Это эмоциональное давление может быть неосознанным – Рак убежден, что близкие люди чувствуют друг друга без слов.

Дева

Дева хочет быть уверенной, что в отношениях все логично, структурно и понятно. Представители этого знака склонны планировать не только свою жизнь, но и вашу. Но под желанием "понять логику" Девы скрывается потребность все держать под контролем. Им сложно довериться хаосу чувств – им нужно расписание любви, где все заранее согласовано.

Ранее астрологи назвали четыре знака зодиака, которым повезет после 35.

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Аксинья Титова
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