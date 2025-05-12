Кардиолог перечислил три признака проблем с сердцем
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Кардиолог Аурелио Рохас рассказал, что проблемы с сердцем можно выявить по трем признакам, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание Vanitatis со ссылкой на эксперта, среди распространенных признаков – затрудненное дыхание, которое возникает даже во время отдыха.
"Вы резко садитесь на край кровати, чтобы отдышаться, или же используете гораздо больше подушек, чем обычно", – пояснил Рохас.
Кроме того, врач посоветовал проверить сердце при наличии дискомфорта в груди, который обычно появляется при повседневной физической нагрузке, к примеру при подъеме по лестнице или ходьбе в гору. В заключение специалист добавил, что самым явным симптомом являются отеки нижних конечностей, которые возникают к концу дня.
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