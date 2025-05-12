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Советы

Какая привычка негативно сказывается на фигуре

эксперт рассказал, какая привычка может негативно сказаться на фигуре, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 22:55 Фото: pixabay
Американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи рассказал, что привычка ложиться спать после полуночи может негативно сказаться на работе кишечника, гормональном фоне, психическом состоянии и фигуре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Surrey Live со ссылкой на эксперта, одним из первых последствий регулярного недосыпа становится прибавка в весе из-за повышения аппетита. За ней следуют апатия, хроническое снижение настроения и ухудшение когнитивных способностей – памяти, концентрации внимания и мышления.

По словам специалиста, со временем нехватка сна начинает отражаться на всех системах организма, в первую очередь – на работе гормонов, функционировании печени и кишечника.

Гастроэнтеролог также отметил, что регулярный поздний отход ко сну может существенно ослабить психическое здоровье. Сетхи подчеркнул, что для сохранения физического и эмоционального благополучия важно ложиться спать в одно и то же время, желательно до полуночи. Он добавил, что взрослому человеку необходимо спать не менее семи-девяти часов в сутки.

Ранее кардиолог рассказал, что не стоит употреблять во время завтрака.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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