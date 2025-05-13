Работа без перерыва разрушает не только тело, но и психику

Кандидат медицинских наук Екатерина Орлова уверенно заявляет, что работа без отдыха приводит к хронической усталости и снижению иммунитета. По словам клинического психолога, из-за этого повышается риск самых разных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Орлова подчеркивает, что при работе нон-стоп в первые два года возникают усталость, раздражительность, учащаются болезни. Через 3-5 лет появляются хронические боли, бессонница, снижение продуктивно­сти. А если еще дольше не отдыхать, повысится риск инфаркта и инсульта.

Кроме того, работа на износ влияет на психику.

"Наше здоровье – это тесное взаимодействие физического, ментального и социального благополучия. Во время длительной напряженной работы, особенно умст­венной, мозг не получает передышки, отчего снижается уровень гормонов радости – серотонина и дофамина, что может привести даже к клинической депрессии. У трудоголиков нередко постепенно пропадает мотивация, работа становится невыносимой – наступает тяжелое профессиональное выгорание. Работа без отдыха ухудшает и когнитивную функцию – снижаются концентрация внимания, память". Екатерина Орлова

Специалист также советует брать отпуск, даже если вы еще не устали. Это необходимо хотя бы ради повышения продуктивности.

"Ведь мозг и тело работают лучше после перезагрузки: повышаются эффективность и продуктивность труда, креативность, скорость принятия решений. Регулярный отпуск – это и профилактика профессионального выгорания, которое накапливается постепенно и поначалу не осознается. Но потом скорректировать его будет сложнее. Задача регулярного отпуска – предупреждать стресс, а не просто лечить его последст­вия. И наконец, отдых – всегда смена впечатлений, личностный рост, расширение кругозора и вдохновение". Екатерина Орлова

Также врач добавила в разговоре с АиФ, что идеальный график отпуска зависит от ритма жизни, работы и личных предпочтений. Но у каждого варианта есть как плюсы, так и подводные камни.

Один длинный отпуск способствует глубокому отдыху всего организма – успеваешь полностью отключиться от работы и перезагрузиться, что крайне полезно для психики. Мозг полностью расслабляется только после 10-14 дней отдыха. Оптимально брать большой отпуск, если планируется поездка в дальние страны.

Однако, когда работа нервная, есть риск перегореть до отпуска. Поэтому отдыхать дважды в год (по 2 недели) для большинства предпочтительнее.

К тому же этот вариант подходит и для семейных людей – удобно планировать каникулы с детьми. Правда, при такой разбивке может не хватить времени на длинные путешествия.

Что касается летнего отдыха, что он подходит любителям пляжей и родителям школьников, так как совпадает с каникулами. Но есть и минусы: высокие цены на туры и отели, очереди, большое скопление людей в популярных местах. Отдых летом не лучший вариант для тех, кто плохо переносит жару и кому не рекомендуется пребывание на солнце.

Зимний отпуск предпочитают любители горнолыжного спорта и термальных курортов. В это время повсюду работают рождественские ярмарки. К минусам зимнего отпуска относятся короткий световой день и риск переохлаждения в северных странах. Впрочем, и зимой при желании можно поехать к теплому морю, но это далеко и дорого.

Планирование отпуска в межсезонье (весна и осень) имеет неоспоримые плюсы: относительно низкие цены, мало туристов и идеальная погода для экс­курсий и треккинга. По возможности лучше избегать пиковых сезонов. Оптимально брать отпуск в мае-июне или в сентябре-октябре.

В заключительной части она дала рекомендации о том, как следует проводить отпуск семейным людям – вместе или в одиночку.

"Это две разные, но равноценные формы восстановления. Выбор зависит от вашего темперамента, взаимоотношений и этапа жизни. Семейный отпуск дарит ценные общие воспоминания, укрепляет родст­венные связи, помогает детям и родителям увидеть друг друга по-новому. Например, папа, который всегда на работе, может вдруг стать гидом или шеф-поваром у костра". Екатерина Орлова

Однако если в семье есть скрытые конфликты, на фоне непривычной обстановки они могут обостриться. Иногда совместный отпуск превращается не в отдых, а в обслуживание, особенно для мам, которые и на курорте продолжают готовить, следить за детьми.

Чтобы семейный отпуск прошел отлично, выделите зоны ответст­венности, разделив заботы пополам. Постарайтесь привлечь помощь со стороны (выручат отели с анимацией и, конечно, бабушки).

Но и отдых поодиночке имеет плюсы. Это и перезагрузка личности (возможность побыть не мамой или папой, а самим собой), и снижение эмоционального выгорания (особенно, если один из партнеров интроверт). Такой отдых – выход для пар, имеющих разные предпочтения (папе нравится отдыхать в Простоквашино, а маме – на берегу моря). Но и здесь есть риски, ведь отдых без своей половинки может вызвать как ревность, так и обиду ("Я тут с детьми, а он/она на Бали").

Поэтому лучше договариваться о симметричном отдыхе: если жена едет к подруге на выходные, муж через неделю тоже получает свои два дня свободы.

В начале мая в Министерстве туризма и спорта опубликовали список лучших мест для отдыха в стране, которые подходят как для иностранцев, так и для казахстанцев.