Почему осенью обостряется шопоголизм и как остановиться

Кандидат медицинских наук, психолог Екатерина Орлова считает, что осенью обостряется шопоголизм. По ее словам, компульсивное покупательское поведение – форма зависимости, в основе которой "попытка регуляции эмоционального состояния", сообщает Zakon.kz.

То есть покупка в таком случае предстает как механизм, чтобы справиться со "стрессом, тревогой, скукой или чувством экзистенциальной пустоты".

Орлова подчеркивает, что при совершении покупки активируется дофаминергическая система головного мозга, а это важная нейрофизиологическая основа системы вознаграждения.

Такой процесс создает кратковременный, но сильный позитивный аффект, человек испытывает эйфорию, предвкушение и субъективное облегчение.

Кроме того, осенний период сам по себе может вызвать стресс.

"Феномен сезонного аффективного расстройства (САР), связанный с сокращением светового дня, способствует повышению уровня тревожности и депрессивной симптоматики. В этом контексте массированные рекламные кампании, акцентирующие внимание на таких концептах, как "уют", "новое начало" и "выгода", могут способствовать формированию у многих из нас мощного поведенческого паттерна "покупка -> временное облегчение и положительные эмоции -> кратковременное снижение внутреннего напряжения". Екатерина Орлова

Чтобы не совершать импульсивные покупки, психолог советует сформулировать правило, согласно которому незапланированную покупку следует отложить на определенный срок, к примеру, 24 часа.

Такой перерыв, как говорится в публикации издания РБК Life, позволит рациональному анализу взять верх над сиюминутными эмоциями.

