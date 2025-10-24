#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Советы

Почему осенью обостряется шопоголизм и как остановиться

одежда, осень, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 11:44 Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук, психолог Екатерина Орлова считает, что осенью обостряется шопоголизм. По ее словам, компульсивное покупательское поведение – форма зависимости, в основе которой "попытка регуляции эмоционального состояния", сообщает Zakon.kz.

То есть покупка в таком случае предстает как механизм, чтобы справиться со "стрессом, тревогой, скукой или чувством экзистенциальной пустоты".

Орлова подчеркивает, что при совершении покупки активируется дофаминергическая система головного мозга, а это важная нейрофизиологическая основа системы вознаграждения.

Такой процесс создает кратковременный, но сильный позитивный аффект, человек испытывает эйфорию, предвкушение и субъективное облегчение.

Кроме того, осенний период сам по себе может вызвать стресс.

"Феномен сезонного аффективного расстройства (САР), связанный с сокращением светового дня, способствует повышению уровня тревожности и депрессивной симптоматики. В этом контексте массированные рекламные кампании, акцентирующие внимание на таких концептах, как "уют", "новое начало" и "выгода", могут способствовать формированию у многих из нас мощного поведенческого паттерна "покупка -> временное облегчение и положительные эмоции -> кратковременное снижение внутреннего напряжения".Екатерина Орлова

Чтобы не совершать импульсивные покупки, психолог советует сформулировать правило, согласно которому незапланированную покупку следует отложить на определенный срок, к примеру, 24 часа.

Такой перерыв, как говорится в публикации издания РБК Life, позволит рациональному анализу взять верх над сиюминутными эмоциями.

Мы уже рассказывали, что в Казахстане кредиты стали неотъемлемой частью финансовой жизни многих граждан. Но, чтобы получить кредит, недостаточно просто подать заявку – банки тщательно оценивают каждого заемщика. Одним из главных инструментов для этого является персональный кредитный рейтинг. В пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРФРР) подробно объяснили, что такое персональный кредитный рейтинг и как он влияет на получение кредита.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Работа без перерыва разрушает не только тело, но и психику
09:31, 13 мая 2025
Работа без перерыва разрушает не только тело, но и психику
Почему не стоит обсуждать проблемы с ChatGPT – психолог
10:20, 14 июня 2025
Почему не стоит обсуждать проблемы с ChatGPT – психолог
Осеннее обострение: правда это или миф, рассказал психотерапевт
10:58, 04 октября 2024
Осеннее обострение: правда это или миф, рассказал психотерапевт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: