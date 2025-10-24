Почему осенью обостряется шопоголизм и как остановиться
То есть покупка в таком случае предстает как механизм, чтобы справиться со "стрессом, тревогой, скукой или чувством экзистенциальной пустоты".
Орлова подчеркивает, что при совершении покупки активируется дофаминергическая система головного мозга, а это важная нейрофизиологическая основа системы вознаграждения.
Такой процесс создает кратковременный, но сильный позитивный аффект, человек испытывает эйфорию, предвкушение и субъективное облегчение.
Кроме того, осенний период сам по себе может вызвать стресс.
"Феномен сезонного аффективного расстройства (САР), связанный с сокращением светового дня, способствует повышению уровня тревожности и депрессивной симптоматики. В этом контексте массированные рекламные кампании, акцентирующие внимание на таких концептах, как "уют", "новое начало" и "выгода", могут способствовать формированию у многих из нас мощного поведенческого паттерна "покупка -> временное облегчение и положительные эмоции -> кратковременное снижение внутреннего напряжения".Екатерина Орлова
Чтобы не совершать импульсивные покупки, психолог советует сформулировать правило, согласно которому незапланированную покупку следует отложить на определенный срок, к примеру, 24 часа.
Такой перерыв, как говорится в публикации издания РБК Life, позволит рациональному анализу взять верх над сиюминутными эмоциями.
