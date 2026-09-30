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Общество

Персональные данные оказались в руках мошенников: в МВД дали совет казахстанцам

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 16:04 Фото: freepik
Начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай на брифинге в Курултае 30 сентября 2026 года рассказал, как граждане могут защитить себя от интернет-мошенников, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, предусмотрен ли механизм замены личных данных, если есть подтвержденный факт их утечки в Сеть. Речь идет о так называемых "скомпрометированных данных".

"Каждый гражданин, если пострадал в результате таких атак и его данные если были опубликованы, он вправе обратиться в уполномоченный орган и поменять свои данные. Речь идет об ИИН и других персональных данных", – заявил Жандос Сүйінбай.

Ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал, каковы масштабы интернет-мошенничества в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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