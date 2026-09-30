Персональные данные оказались в руках мошенников: в МВД дали совет казахстанцам

Фото: freepik

Начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай на брифинге в Курултае 30 сентября 2026 года рассказал, как граждане могут защитить себя от интернет-мошенников, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, предусмотрен ли механизм замены личных данных, если есть подтвержденный факт их утечки в Сеть. Речь идет о так называемых "скомпрометированных данных". "Каждый гражданин, если пострадал в результате таких атак и его данные если были опубликованы, он вправе обратиться в уполномоченный орган и поменять свои данные. Речь идет об ИИН и других персональных данных", – заявил Жандос Сүйінбай. Ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал, каковы масштабы интернет-мошенничества в Казахстане.

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