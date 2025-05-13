Топ-5 запретных вещей в счастливых отношениях
Доценты кафедры психиатрии Жаклин Олдс и Ричард Шварц поделились личным опытом построения романтических отношений, а также опытом клиентов, приходящих к ним на терапию. Выяснилось, что по-настоящему гармоничные пары никогда не допускают пяти вещей:
Не стесняются извиняться
Если вы поссорились со своим партнером, чем раньше вы извинитесь, тем лучше, приводит рекомендацию экспертов CNBC.
И сколь бы ни был велик соблазн "дуться" подольше и вынудить "оппонента" просить прощения первым, важно понимать, что обиды с годами копятся и камнем тянут ваш семейный плот на самое дно.
Лучшие извинения – это про ответственность за свои действия, считают спикеры.
Не критикуют друг друга на публике
Сохранить тепло и доверие между близкими людьми куда важнее, чем исправить чужую ошибку и оказаться правым.
Даже если вы категорически не согласны со словами или действиями второй половинки, отложите обсуждение до момента, когда останетесь наедине.
Не выдают равнодушие за искренность
Жаклин Олдс и Ричард Шварц отмечают, что людям свойственно постепенно "расслабляться" в отношениях и воспринимать зазнобу как должное, тогда как в обществе они могут быть весьма приветливы и вовлечены.
Отношения – это тоже работа. Приложите усилия.
Не забывают о комплиментах
Профессора советуют не держать при себе светлые мысли о возлюбленном или возлюбленной, а делиться ими. Будьте искренни и не забывайте о силе добрых слов.
Не откладывают заботу на потом
Даже если вы повздорили, не следует "наказывать" другого человека отсутствием проявлений любви.
"В такие моменты попробуйте что-то простое, например, приготовить им их любимое блюдо. Напомните себе, как сильно они его любят, и по-настоящему наслаждайтесь тем, что потратили время на его приготовление. Затем расскажите им о положительных чувствах, которые возникли в результате этого занятия", – говорят доценты кафедры психиатрии.
Впрочем, не всем парам суждено свое "долго и счастливо". Расставания – такая же часть жизни, как и встречи. И ранее астрологи рассказали, представителям каких знаков зодиака особенно тяжело пережить фиаско в личной жизни.