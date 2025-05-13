Топ-5 запретных вещей в счастливых отношениях

Профессора Гарвардской медицинской школы и вместе с тем счастливые супруги, прожившие в браке почти 50 лет, дали советы молодым парам, сообщает Zakon.kz.

Доценты кафедры психиатрии Жаклин Олдс и Ричард Шварц поделились личным опытом построения романтических отношений, а также опытом клиентов, приходящих к ним на терапию. Выяснилось, что по-настоящему гармоничные пары никогда не допускают пяти вещей:

Не стесняются извиняться

Если вы поссорились со своим партнером, чем раньше вы извинитесь, тем лучше, приводит рекомендацию экспертов CNBC.

И сколь бы ни был велик соблазн "дуться" подольше и вынудить "оппонента" просить прощения первым, важно понимать, что обиды с годами копятся и камнем тянут ваш семейный плот на самое дно.

Лучшие извинения – это про ответственность за свои действия, считают спикеры.

Не критикуют друг друга на публике

Сохранить тепло и доверие между близкими людьми куда важнее, чем исправить чужую ошибку и оказаться правым.

Даже если вы категорически не согласны со словами или действиями второй половинки, отложите обсуждение до момента, когда останетесь наедине.

Не выдают равнодушие за искренность

Жаклин Олдс и Ричард Шварц отмечают, что людям свойственно постепенно "расслабляться" в отношениях и воспринимать зазнобу как должное, тогда как в обществе они могут быть весьма приветливы и вовлечены.

Отношения – это тоже работа. Приложите усилия.

Не забывают о комплиментах

Профессора советуют не держать при себе светлые мысли о возлюбленном или возлюбленной, а делиться ими. Будьте искренни и не забывайте о силе добрых слов.

Не откладывают заботу на потом

Даже если вы повздорили, не следует "наказывать" другого человека отсутствием проявлений любви.

"В такие моменты попробуйте что-то простое, например, приготовить им их любимое блюдо. Напомните себе, как сильно они его любят, и по-настоящему наслаждайтесь тем, что потратили время на его приготовление. Затем расскажите им о положительных чувствах, которые возникли в результате этого занятия", – говорят доценты кафедры психиатрии.

Впрочем, не всем парам суждено свое "долго и счастливо". Расставания – такая же часть жизни, как и встречи. И ранее астрологи рассказали, представителям каких знаков зодиака особенно тяжело пережить фиаско в личной жизни.