#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
526.5
611.64
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
526.5
611.64
6.72
Советы

Не цветы, а тарелки: новый секрет счастливых отношений

женщины, мужчины, семья, отношения, советы психологов, как сохранить брак, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 13:24 Фото: pexels
Британский психолог Ханна Лоусон, которая консультирует партнеров по проблемам отношений более 12 лет, уверенно заявляет, что пары, которые выполняют вместе домашние дела, сохраняют счастливый брак дольше, сообщает Zakon.kz.

Лоусон приводит заметки из своей практики. Так, чтобы улучшить отношения, надо вместе мыть посуду и делать уборку. Это работает даже лучше, чем романтические свидания и сюрпризы, и заставляет пару почувствовать себя на 20% счастливее.

По ее словам, совместное мытье посуды способствует укреплению справедливости в паре, чувства равенства и партнерства, повышает близость. Когда же посуду в семье моет только один человек, это может вызвать у него чувство обиды и дисбаланса. Также во время совместного выполнения домашних дел можно обсуждать события дня, строить планы.

Чтобы сделать процесс более приятным, она советует включать музыку, чередовать роли – кто моет, а кто вытирает и убирает.

В свою очередь семейный психолог, доктор психологических наук Илья Слободчиков считает, что совместные дела, конечно, важны и объединяют людей, но только при условии, что это взаимодействие строится на внутреннем согласии и общении в паре.

"Если же вся эта история делается по принципу "так надо", из чувства долга, "ты – мне, я – тебе", других похожих эмоционально негибких конструкций, то ни о каком повышении счастья или близости в паре речи не идет. Когда человек выполняет домашние дела хоть и вместе с партнером, но явно без удовольствия, только для того, чтобы избежать конфликтов, скандалов и всего остального, конечно, ни к чему, кроме роста напряжения, это не приведет".Илья Слободчиков

Также, продолжает психолог в разговоре с АиФ, во многих парах до сих пор сохраняется стереотипное представление, что есть мужские и женские дела.

"Когда-то в Советском Союзе семья строилась на довольно жестком разделении ролей. Заработок денег, работа на заводе и все подобное – обязанность мужчины, а воспитание детей, уход за домом, мытье посуды и т.д. – женщины. На самом деле это фантастическая глупость. И следование таким представлениям ни к чему, кроме как к конфликтам и раздражению, недовольству друг другом, не приводит".Илья Слободчиков

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 13:24
Главная сваха Роза Сябитова сравнила мужчин с сомнительными банками

Ранее специалист службы психологической помощи Екатерина Игонина заявила, что, если вы устали быть "удобным" для всех – особенно для родных, пора учиться говорить "нет".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Кто будет особенно везучим после 17 июля
Советы
13:56, Сегодня
Кто будет особенно везучим после 17 июля
Всеобщее декларирование: как заполнить форму 270.00 через eGov Mobile
Советы
12:14, Сегодня
Всеобщее декларирование: как заполнить форму 270.00 через eGov Mobile
Как забрать документы из ЦОНа через постамат: пошаговая инструкция
Советы
09:55, Сегодня
Как забрать документы из ЦОНа через постамат: пошаговая инструкция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: