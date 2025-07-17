Не цветы, а тарелки: новый секрет счастливых отношений
Лоусон приводит заметки из своей практики. Так, чтобы улучшить отношения, надо вместе мыть посуду и делать уборку. Это работает даже лучше, чем романтические свидания и сюрпризы, и заставляет пару почувствовать себя на 20% счастливее.
По ее словам, совместное мытье посуды способствует укреплению справедливости в паре, чувства равенства и партнерства, повышает близость. Когда же посуду в семье моет только один человек, это может вызвать у него чувство обиды и дисбаланса. Также во время совместного выполнения домашних дел можно обсуждать события дня, строить планы.
Чтобы сделать процесс более приятным, она советует включать музыку, чередовать роли – кто моет, а кто вытирает и убирает.
В свою очередь семейный психолог, доктор психологических наук Илья Слободчиков считает, что совместные дела, конечно, важны и объединяют людей, но только при условии, что это взаимодействие строится на внутреннем согласии и общении в паре.
"Если же вся эта история делается по принципу "так надо", из чувства долга, "ты – мне, я – тебе", других похожих эмоционально негибких конструкций, то ни о каком повышении счастья или близости в паре речи не идет. Когда человек выполняет домашние дела хоть и вместе с партнером, но явно без удовольствия, только для того, чтобы избежать конфликтов, скандалов и всего остального, конечно, ни к чему, кроме роста напряжения, это не приведет".Илья Слободчиков
Также, продолжает психолог в разговоре с АиФ, во многих парах до сих пор сохраняется стереотипное представление, что есть мужские и женские дела.
"Когда-то в Советском Союзе семья строилась на довольно жестком разделении ролей. Заработок денег, работа на заводе и все подобное – обязанность мужчины, а воспитание детей, уход за домом, мытье посуды и т.д. – женщины. На самом деле это фантастическая глупость. И следование таким представлениям ни к чему, кроме как к конфликтам и раздражению, недовольству друг другом, не приводит".Илья Слободчиков
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