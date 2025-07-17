Не цветы, а тарелки: новый секрет счастливых отношений

Британский психолог Ханна Лоусон, которая консультирует партнеров по проблемам отношений более 12 лет, уверенно заявляет, что пары, которые выполняют вместе домашние дела, сохраняют счастливый брак дольше, сообщает Zakon.kz.

Лоусон приводит заметки из своей практики. Так, чтобы улучшить отношения, надо вместе мыть посуду и делать уборку. Это работает даже лучше, чем романтические свидания и сюрпризы, и заставляет пару почувствовать себя на 20% счастливее.

По ее словам, совместное мытье посуды способствует укреплению справедливости в паре, чувства равенства и партнерства, повышает близость. Когда же посуду в семье моет только один человек, это может вызвать у него чувство обиды и дисбаланса. Также во время совместного выполнения домашних дел можно обсуждать события дня, строить планы.

Чтобы сделать процесс более приятным, она советует включать музыку, чередовать роли – кто моет, а кто вытирает и убирает.

В свою очередь семейный психолог, доктор психологических наук Илья Слободчиков считает, что совместные дела, конечно, важны и объединяют людей, но только при условии, что это взаимодействие строится на внутреннем согласии и общении в паре.

"Если же вся эта история делается по принципу "так надо", из чувства долга, "ты – мне, я – тебе", других похожих эмоционально негибких конструкций, то ни о каком повышении счастья или близости в паре речи не идет. Когда человек выполняет домашние дела хоть и вместе с партнером, но явно без удовольствия, только для того, чтобы избежать конфликтов, скандалов и всего остального, конечно, ни к чему, кроме роста напряжения, это не приведет". Илья Слободчиков

Также, продолжает психолог в разговоре с АиФ, во многих парах до сих пор сохраняется стереотипное представление, что есть мужские и женские дела.

"Когда-то в Советском Союзе семья строилась на довольно жестком разделении ролей. Заработок денег, работа на заводе и все подобное – обязанность мужчины, а воспитание детей, уход за домом, мытье посуды и т.д. – женщины. На самом деле это фантастическая глупость. И следование таким представлениям ни к чему, кроме как к конфликтам и раздражению, недовольству друг другом, не приводит". Илья Слободчиков

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