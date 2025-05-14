Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет повышение в мае
Как считают астрологи Леди Mail, среди них:
Козерог
Представители этого знака редко бросаются в авантюры, предпочитая путь, где каждая ступень проверена. Они умеют выстраивать отношения с начальством, доказывая свою ценность результатами.
Лев
Представители этого знака инстинктивно чувствуют, как быть заметными, и умеют управлять своим имиджем. Повышение – это подтверждение его таланта, а талант у него есть.
Дева
Руководство быстро понимает: на такого сотрудника можно положиться. Дева не нуждается в громких речах, она просто делает свою работу лучше всех, и этим говорит громче любых слов.
Скорпион
Скорпиону важно чувствовать контроль, и карьера для него – один из способов добиться его. Они часто выбирают сложные роли, не боятся ответственности и умеют защищать свои границы.
Стрелец
Стрельцы умеют вдохновлять, предлагать идеи, расширять горизонты компании и видеть перспективы там, где другие видят рутину. Повышение для Стрельца часто приходит через нестандартный путь, но именно поэтому он так хорош в новых ролях.
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