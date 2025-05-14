Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет повышение в мае

Успех в карьере редко приходит случайно – за ним почти всегда стоит стратегия. Но астрологи уверены: некоторым знакам зодиака двигаться вверх легче. Они интуитивно умеют говорить с руководством на нужном языке, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, среди них:

Козерог

Представители этого знака редко бросаются в авантюры, предпочитая путь, где каждая ступень проверена. Они умеют выстраивать отношения с начальством, доказывая свою ценность результатами.

Лев

Представители этого знака инстинктивно чувствуют, как быть заметными, и умеют управлять своим имиджем. Повышение – это подтверждение его таланта, а талант у него есть.

Дева

Руководство быстро понимает: на такого сотрудника можно положиться. Дева не нуждается в громких речах, она просто делает свою работу лучше всех, и этим говорит громче любых слов.

Скорпион

Скорпиону важно чувствовать контроль, и карьера для него – один из способов добиться его. Они часто выбирают сложные роли, не боятся ответственности и умеют защищать свои границы.

Стрелец

Стрельцы умеют вдохновлять, предлагать идеи, расширять горизонты компании и видеть перспективы там, где другие видят рутину. Повышение для Стрельца часто приходит через нестандартный путь, но именно поэтому он так хорош в новых ролях.

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