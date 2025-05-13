Почему удача всегда на стороне Львов, Овнов и Стрельцов

Астрологи давно отмечают, что только три знака зодиака обладают врожденным вектором на победу. К этим счастливчикам они относят Льва, Овна и Стрельца, сообщает Zakon.kz.

Лев с рождения понимает, что центр притяжения – это он. У него врожденное чувство достоинства, не связанное с внешними подтверждениями. Люди тянутся к нему, будто чувствуют: он знает дорогу. Он умеет брать на себя ответственность и блистать, не прилагая усилий.

Овен – это порыв, который невозможно остановить. Он не спрашивает, можно ли. Он действует. Его импульс, как сказано в публикации издания "Стерлеград", чаще оказывается верным, чем ошибки тех, кто слишком долго колебался.

Стрелец – философ с огнем в груди. Его везение строится на умении видеть выше и шире. Он умеет вовремя уехать, начать заново, рискнуть. Стрелец – единственный знак, который делает выбор, а потом убеждает реальность подстроиться под него. Его харизма – в искренности, его притягательность – в свободе.

Конечно же, звезды не отменяют усилий. Но есть нечто в этих трех знаках, что дает им фору с самого начала.

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Считается, что каждая женщина способна создать уют и окружить супруга любовью и лаской. Однако астрологи с этим категорично не согласны. По знаку зодиака, под которым родилась женщина, можно определить, создана ли она для роли идеальной супруги.

Также мы рассказывали, что, конечно же, далеко не все люди склонны к авантюрам, как и не все легки на подъем. Астрологи заверяют, что Стрелец, Водолей, Близнецы, Рыбы и Овен известны своей страстью к новым местам и эмоциям.