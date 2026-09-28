Яблоко или банан: неожиданные выводы диетологов о полезном перекусе

Многие считают, что в случае соблюдения режима питания наиболее подходящим перекусом является яблоко. Однако эксперты и банан записывают в рейтинг полезных фруктов. Просто у обоих разные "сильные стороны", сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в калорийности у яблока и банана разница меньше, чем кажется. Среднее яблоко содержит около 95 ккал, 25 г углеводов и примерно 3 г клетчатки. В среднем банане около 110 ккал, 28 г углеводов и тоже 3 г клетчатки. То есть обычный банан калорийнее яблока всего примерно на 15 ккал.

А вот состав отличается заметнее. В яблоках есть пектин и растительные соединения, в том числе кверцетин. Банан выделяется калием, витамином B6 и магнием. Поэтому сравнивать эти фрукты только по сахару или калориям – не совсем корректно, пишет Hi-news.ru.

Если хочется перекусить чем-то объемным, но не слишком калорийным, яблоко подойдет лучше. Оно дает меньше энергии, сохраняя примерно столько же клетчатки, сколько банан.

Есть его лучше вместе с кожурой, в которой остается часть пищевых волокон и растительных соединений.

Банан пригодится, когда нужна энергия. У него больше углеводов и заметно больше калия, поэтому он особенно удобен перед физической нагрузкой, после нее или просто в день, когда между нормальными приемами пищи образовался длинный перерыв.

Степень спелости тоже имеет значение. В зеленоватом банане больше устойчивого крахмала. По мере созревания часть крахмала превращается в сахара, поэтому плод становится мягче и слаще.

При этом банан не превращается из-за этого в "запрещенный фрукт" для худеющих. Сам по себе он не вызывает набор веса – гораздо важнее общая калорийность питания. Просто яблоко позволяет получить фруктовый перекус с чуть меньшим количеством калорий.

Сладость банана не делает его вреднее

Сахар внутри банана идет вместе с водой, клетчаткой и другими питательными веществами. Это совсем не то же самое, что сладкий напиток или конфеты. Но углеводы фруктов все равно учитываются в рационе, особенно если человеку приходится контролировать уровень глюкозы.

Американская диабетическая ассоциация, например, включила и яблоки, и бананы в обычный список подходящих фруктов для людей с диабетом. Здесь важнее размер порции и общее количество углеводов. Примерно половина среднего яблока или половина среднего банана содержит около 15 г углеводов.

Эксперты отмечают, что делать один определенный фрукт обязательным ежедневным ритуалом не обязательно. ВОЗ советует людям старше десяти лет получать не менее 400 г овощей и фруктов в сутки и отдельно подчеркивает важность разнообразия рациона.

Самый практичный вариант – чередовать яблоки и бананы.

Для легкого перекуса – удобнее яблоко.

Перед прогулкой или тренировкой – практичнее банан.

При снижении калорийности рациона – у яблока небольшой перевес.

При диабете – подходят оба, но важен размер порции и общий рацион.

Без специальной цели – лучше просто менять их местами и добавлять другие фрукты.

Отдельная ситуация – заболевания почек и назначенная врачом диета с ограничением калия. Бананы относятся к продуктам с высоким его содержанием, тогда как яблоки содержат значительно меньше. При таких проблемах выбор фруктов лучше согласовывать с врачом или диетологом: рекомендации для людей с болезнями почек действительно могут отличаться от обычных.

Врач ранее назвала вариант завтрака, который способен дать мощный заряд бодрости на весь день и надолго сохранить чувство сытости.