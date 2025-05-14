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Врач раскрыл, что долгий сон может убивать

сон, здоровье, опасность, врач, продолжительность, смерть, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 12:21 Фото: pixabay
Трудно найти того, кто не согласился бы остаться в кровати, а спешит встать по громкому звонку будильника. Однако в продолжительном сне скрывается опасность. Так, сон более десяти часов в сутки повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-невролога Владимира Мартынова, если спать более 10 часов, это может быть симптомом различных заболеваний.

"Сон более десяти часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти", – сказал он в разговоре с РИА Новости.

Также Мартынов отметил, что организм человека, как правило, сам подсказывает, сколько ему спать, но, если он спит по 10-12 часов в сутки и не чувствует бодрости, то это повод обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 12:21
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Ранее мы рассказывали, что большинство из нас не задумываются, сколько сахара съедают за день. По самым скромным подсчетам, только в булочке с кофе, перекусе уже содержится 65-75 г сахара. Кроме того, сахар есть еще в соусах, фруктах, кашах быстрого приготовления, даже колбасах и сосисках.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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