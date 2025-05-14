Врач раскрыл, что долгий сон может убивать

Трудно найти того, кто не согласился бы остаться в кровати, а спешит встать по громкому звонку будильника. Однако в продолжительном сне скрывается опасность. Так, сон более десяти часов в сутки повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-невролога Владимира Мартынова, если спать более 10 часов, это может быть симптомом различных заболеваний.

"Сон более десяти часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти", – сказал он в разговоре с РИА Новости.

Также Мартынов отметил, что организм человека, как правило, сам подсказывает, сколько ему спать, но, если он спит по 10-12 часов в сутки и не чувствует бодрости, то это повод обратиться к врачу.

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