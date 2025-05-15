"Денек так себе": астропрогноз от Василисы Володиной на 15 мая

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем лучше всего себя занять сегодня, 15 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Она заявила, что "денек так себе".

"До 12:00 по Москве (до 14:00 по времени Астаны) Юпитер раздражает Луну и мы также не можем найти покоя – у кого-то трава зеленее и мороженое вкуснее. Учимся брать зависть в союзники, чтобы самим становиться лучшей версией себя, меньше наблюдаем за другими и больше действуем. Вместо поисков мотивации работаем с прицелом на будущее", – написала Володина в четверг в своем Telegram-канале.

По словам астролога, после 12:00 (14:00) давления становится больше – Сатурн испытывает Луну на прочность до 21:00 (до 23:00).

"В помощь нам терпение, дисциплина и труд, которые все преодолеют и перетрут. Самое время погрузиться в свою повседневную рутину и необходимые дела", – отметила Василиса.

Также она подчеркнула, что с 21:00 до 23:00 (с 23:00 до 01:00) Луна, наконец, обретает свободу от всех правил и условностей, гуляя вхолостую.

"Можем провести вечер с пользой для здоровья, например, проводя ревизию витаминов и корректируя меню на следующий день. Если это не поможет заснуть, то в последний час суток на гармоничном аспекте Луны с Меркурием ловим интересные идеи – а запишем и обдумаем их завтра. Или не теряя времени, дайте себе пищу для ума и размышлений", – заключила Володина.

Ранее астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 15 мая 2025 года. Подробнее с ним можете ознакомиться по ссылке.