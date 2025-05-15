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"Денек так себе": астропрогноз от Василисы Володиной на 15 мая

&quot;Денек так себе&quot;: астропрогноз от Василисы Володиной на 15 мая, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 10:03 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем лучше всего себя занять сегодня, 15 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Она заявила, что "денек так себе".

"До 12:00 по Москве (до 14:00 по времени Астаны) Юпитер раздражает Луну и мы также не можем найти покоя – у кого-то трава зеленее и мороженое вкуснее. Учимся брать зависть в союзники, чтобы самим становиться лучшей версией себя, меньше наблюдаем за другими и больше действуем. Вместо поисков мотивации работаем с прицелом на будущее", – написала Володина в четверг в своем Telegram-канале.

По словам астролога, после 12:00 (14:00) давления становится больше – Сатурн испытывает Луну на прочность до 21:00 (до 23:00).

"В помощь нам терпение, дисциплина и труд, которые все преодолеют и перетрут. Самое время погрузиться в свою повседневную рутину и необходимые дела", – отметила Василиса.

Также она подчеркнула, что с 21:00 до 23:00 (с 23:00 до 01:00) Луна, наконец, обретает свободу от всех правил и условностей, гуляя вхолостую.

"Можем провести вечер с пользой для здоровья, например, проводя ревизию витаминов и корректируя меню на следующий день. Если это не поможет заснуть, то в последний час суток на гармоничном аспекте Луны с Меркурием ловим интересные идеи – а запишем и обдумаем их завтра. Или не теряя времени, дайте себе пищу для ума и размышлений", – заключила Володина.

Ранее астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 15 мая 2025 года. Подробнее с ним можете ознакомиться по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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