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Советы

Василиса Володина поделилась советами на 26 июля

Василиса Володина, астролог, советы на 26 июля, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 10:01 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем лучше всего заняться сегодня, 26 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Она подчеркнула, что суббота – полноценный выходной.

"Венера с раннего утра до 14:00 по московскому времени (16:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) благоволит приятным делам. Самое время менять имидж, стиль, прическу, посетить музыкальный фестиваль или мастер-класс по рисованию, купить дизайнерские вещи для дома. Принимая решения, выбираем самые простые – они же сейчас самые верные", – написала Володина в своем Telegram-канале.

После 14:00 (16:00), по словам астролога, Луна без курса предоставляет нас самим себе.

"Отдыхаем, занимаемся детьми, семьей, хобби", – заключила Василиса.

Ранее астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 26 июля 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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