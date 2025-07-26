Василиса Володина поделилась советами на 26 июля

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем лучше всего заняться сегодня, 26 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Она подчеркнула, что суббота – полноценный выходной.

"Венера с раннего утра до 14:00 по московскому времени (16:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) благоволит приятным делам. Самое время менять имидж, стиль, прическу, посетить музыкальный фестиваль или мастер-класс по рисованию, купить дизайнерские вещи для дома. Принимая решения, выбираем самые простые – они же сейчас самые верные", – написала Володина в своем Telegram-канале.

После 14:00 (16:00), по словам астролога, Луна без курса предоставляет нас самим себе.

"Отдыхаем, занимаемся детьми, семьей, хобби", – заключила Василиса.

Ранее астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 26 июля 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, можете узнать по ссылке.