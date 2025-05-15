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Астрологи назвали тех, для кого июнь станет судьбоносным

Астрология, гороскоп , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 22:23 Фото: pixabay
Июнь 2025 года, проходящий под покровительством Зеленой Змеи, обещает стать временем тонких ощущений и мощной внутренней перестройки. Интуиция выйдет на первый план, а логика отступит, уступая место чувствам и внутреннему знанию, сообщает Zakon.kz.

Особенно сильно перемены затронут пять восточных знаков – именно они окажутся на пороге важных жизненных сдвигов, пишет Говорит Уфа.

Крыса

Для Крысы июнь станет поистине звездным временем. Энергия месяца будет подталкивать к раскрытию скрытых способностей и внутренних ресурсов. В делах – заметные успехи, рост доходов и новые перспективные знакомства. В личной жизни – неожиданный прорыв: одиночество сменится романтикой, а в стабильных парах усилится душевная близость.

Лошадь

Несмотря на сложные отношения с символом года – Змеей, Лошадь почувствует, как внутренние тревоги отступают. На смену им придет чувство устойчивости и доверия – как к себе, так и к окружающим. Особенно удачны окажутся интуитивные решения, принятые еще весной.

Дракон

Июнь станет для Дракона месяцем карьерного подъема и личностного роста. Возможны как крупные профессиональные достижения, так и резкий поворот в сторону новой сферы. В любви – накал страстей, эмоциональное единение и шанс на судьбоносную встречу.

Обезьяна

Представителям этого знака предстоит перезагрузка. Яркие события – путешествия, новые проекты, важные шаги в отношениях – принесут ощущение обновления. Удача будет на стороне тех, кто не боится действовать нестандартно, а в личной жизни – быть честным и открытым.

Собака

Собаке июнь подарит редкий покой и возможность глубинного переосмысления. Это время внутреннего восстановления и формирования новой жизненной опоры. На поверхности может казаться, что ничего не происходит, но именно в тишине и спокойствии начнутся важные личные трансформации.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет повышение в мае. 

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Айсулу Омарова
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