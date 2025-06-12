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Астрологи назвали знаки, которым крупно повезет с 12 июня

гороскоп, астрология, удача, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 18:44 Фото: pixabay
С 12 июня 2025 года в восточном календаре начинается новый цикл под покровительством Деревянной Змеи, сообщает Zakon.kz.

По данным астрологического центра "Стерлеград", в этот день особенно благоприятное влияние звезд ожидает представителей четырех знаков – Тигра, Обезьяны, Петуха и Дракона. Их ждет всплеск энергии, удача и важные жизненные сдвиги, пишет "Говорит Уфа". 

Тигр – день обещает успехи в карьере и личной жизни. Повышенная харизма и уверенность помогут в реализации амбиций. Возможны судьбоносные встречи и переломные решения – от смены работы до переосмысления отношений.

Обезьяна – астрологи прогнозируют интеллектуальный подъем и инсайты, способные изменить ход дел. Успешными будут переговоры, стратегические проекты и аналитическая работа. Гармония между символами Змеи и Обезьяны придаст особую силу этому периоду.

Петух – наступает время выхода из застоя. День сулит творческое вдохновение, внутреннюю ясность и уверенность. Благоприятный момент для реализации старых идей и начала обновлений.

Дракон – 12 июня может стать по-настоящему переломным. Предсказываются достижения в финансовых и семейных делах. Особенно успешны будут решения, связанные с жильем или инвестициями.

Астрологи отмечают, что в этот день формируется редкий аспект – "звездная петля фортуны". Он усиливает отдачу от любых действий, создавая мощный эффект синергии. Тигр, Обезьяна, Петух и Дракон окажутся в самом центре этого потока удачи.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым не запретишь жить в роскоши. 

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Айсулу Омарова
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