Уравновесить деньги и мечты: гороскоп для всех знаков зодиака на 17 мая

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 17 мая 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Эмоции Овна то и дело будут колебаться где-то между понятиями "надо" и "хочу". С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой – Овну захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, Овну стоит попробовать найти такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным. К примеру, потратить день на учебу и повышение своего профессионального уровня. Ну или хотя бы расписать свой день так, чтобы в нем нашлось место и тому, и другому.

Телец (20 апреля – 20 мая)

День Тельца будет насыщен общением с самыми разными людьми. Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы. И хотя никаких радикальных перемен звезды сегодня не обещают, тем не менее, день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Хорошим решением для этого дня будет совершить небольшое путешествие – как минимум, прогулку за город.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

На повестке дня у Близнецов первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды сегодня склоняют мало. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров. Иными словами, сегодня Близнецам лучше свести общение с окружающими к минимуму. Ну или хотя бы запастись терпением.

Рак (21 июня – 22 июля)

В мысли Рака настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством – вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия. Если вы еще не решили, где проведете отпуск или ближайшие выходные, сегодня самое время этим заняться.

Лев (23 июля – 22 августа)

Что-что, а эмоциональный и информационный голод Льву сегодня не грозит. Он рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Лев может даже и сам не заметить, как станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деве крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Дева сегодня имеет все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на ее судьбе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам как воздух понадобится освежить свои эмоции, добавив в свою жизнь ярких красок. Очень неплохо будет устроить у себя дома праздник, позвать в гости друзей (особенно тех, с кем они давно не виделись). И не надо привязывать праздник к какому-либо поводу или дате, можно просто организовать обычные дружеские посиделки – они сегодня обещают пройти на удивление весело и душевно. Единственное, Весам следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В субботу Скорпиону совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно как, и не важно куда, – сегодня для Скорпиона главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Без этого Скорпион рискует совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцу захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. А вот сложных и тем более скользких тем в разговоре Стрельцу сегодня лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Чем-чем, а сдержанностью Козерог сегодня отличаться не будет. Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Сегодня Козерог может наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но может и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае, сегодня эмоции Козерога будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух – не всегда уместно и безопасно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолея потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом. При этом эмоции самого Водолея не будут выплескиваться через край. Просто ему будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Поскольку ни к чему другому звезды гороскопа сегодня Водолея не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на какой-нибудь вечеринке или в клубе?

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Поведение Рыб не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий. Рыбам может даже на время показаться, что они выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. Глядя на такую свободу действий, они могут сделать не самые лестные для Рыб выводы. Гораздо лучше (и безопаснее) потратить день на занятия каким-нибудь интересным творчеством – сегодня это будет получаться у вас лучше всего.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.